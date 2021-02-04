Daftar Tim yang Ubah Skuad untuk Babak 16 Besar Liga Champions

TEMPO.CO, Jakarta -Babak 16 besar Liga Champions akan mulai berlangsung bulan ini. Sebelum menjalani pertandingan tim-tim diizinkan melakukan perubahan terhadap skuadnya.
Setiap tim boleh mendaftarkan tiga pemain baru yang memenuhi syarat ke dalam skuadnya. Aturan pembatasan "sudah tampil di Liga Champions musim ini bersama klub lain" sudah dihapuskan. Batas waktu pendaftaran itu sudah ditutup pada 2 Februari 2021.
Berikut daftar perubahan dalam skuad tim-tim peserta babak 16 besar Liga Champions musim ini:
Atalanta
Masuk: Joakim Maehle, Bosko Sutalo.
Keluar: Fabio Depaoli, Alejandro Gómez, Johan Mojica, Cristiano Piccini.
Atletico Madrid
Masuk: Moussa Dembélé, Álvaro García, Geoffrey Kondogbia.
Keluar: Borja Garces, Diego Costa, Ismael Gutiérrez, Manu Sánchez, Juan Manuel Sanabria, Ivan Saponjic, German Valera.
Barcelona
Masuk: tidak ada.
Keluar: Carles Alena.
Bayern Munchen
Masuk: Tanguy Nianzou.
Keluar: Bright Arrey-Mbi, Christopher Richards, Joshua Zirkzee.
Chelsea
Masuk: tidak ada.
Keluar: Fikayo Tomori.
Borussia Dortmund
Masuk: Stefan Tigges
Keluar: Axel Witsel.
Juventus
Masuk: tidak ada
Keluar: Elia Petrelli, Manolo Portanova, Franco Tongya.
Lazio
Masuk: Senad Luli, Mateo Musacchio
Keluar: Djavan Anderson, Luis Felipe.
Leipzig
Masuk: Dominik Szoboszlai
Keluar: Dennis Borkowski, Eric Martel, Tim Schreiber, Philipp Tschauner.
Liverpool
Masuk: Ben Davies, Ozan Kabak, Nathaniel Phillips
Keluar: Harvey Elliott, Joël Matip, Takumi Minamino.
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Manchester City
Masuk: tidak ada
Keluar: Taylor Harwood-Bellis, Cieran Slicker.
Borussia Moenchengladbach
Masuk: Julio Villalba
Keluar: Lászlo Bénes.
Paris Saint-Germain
Masuk: tidak ada
Keluar: Bandiougou Fadiga, Maxen Kapo, Kays Ruiz-Atil.
FC Porto
Masuk: Carraça
Keluar: Shoya Nakajima.
Real Madrid
Masuk: Iván Morante, Pablo Ramón
Keluar: Luka Jovi, Martin Odegaard.
Sevilla
Masuk: Alejandro Gómez, Tomáš Vaclík, Aleix Vidal
Keluar: Carlos Fernández, Oussama Idrissi, Javi Díaz, Franco Vázquez, Javi Vázquez.
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Jadwal babak 16 besar Liga Champions akan berlangsung dua leg. Pertandingan leg pertama akan berlangsung pada 17 hingga 25 Februari 2021.
UEFA