Kamis, 4 Februari 2021
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Daftar Tim yang Ubah Skuad untuk Babak 16 Besar Liga Champions

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Editor:

Nurdin Saleh

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  • Logo Liga Champions. (sporting tribun)

    Logo Liga Champions. (sporting tribun)

    TEMPO.CO, Jakarta -Babak 16 besar Liga Champions akan mulai berlangsung bulan ini. Sebelum menjalani pertandingan tim-tim diizinkan melakukan perubahan terhadap skuadnya.

    Setiap tim boleh mendaftarkan tiga pemain baru yang memenuhi syarat ke dalam skuadnya. Aturan pembatasan "sudah tampil di Liga Champions musim ini bersama klub lain" sudah dihapuskan. Batas waktu pendaftaran itu sudah ditutup pada 2 Februari 2021.

    Berikut daftar perubahan dalam skuad tim-tim peserta babak 16 besar Liga Champions musim ini:

    Atalanta
    Masuk: Joakim Maehle, Bosko Sutalo.
    Keluar: Fabio Depaoli, Alejandro Gómez, Johan Mojica, Cristiano Piccini.

    Atletico Madrid
    Masuk: Moussa Dembélé, Álvaro García, Geoffrey Kondogbia.
    Keluar: Borja Garces, Diego Costa, Ismael Gutiérrez, Manu Sánchez, Juan Manuel Sanabria, Ivan Saponjic, German Valera.

    Barcelona
    Masuk: tidak ada.
    Keluar: Carles Alena.

    Bayern Munchen
    Masuk: Tanguy Nianzou.
    Keluar: Bright Arrey-Mbi, Christopher Richards, Joshua Zirkzee.

    Chelsea
    Masuk: tidak ada.
    Keluar: Fikayo Tomori.

    Borussia Dortmund
    Masuk: Stefan Tigges
    Keluar: Axel Witsel.

    Juventus
    Masuk: tidak ada
    Keluar: Elia Petrelli, Manolo Portanova, Franco Tongya.

    Lazio
    Masuk: Senad Luli, Mateo Musacchio
    Keluar: Djavan Anderson, Luis Felipe.

    Leipzig
    Masuk: Dominik Szoboszlai
    Keluar: Dennis Borkowski, Eric Martel, Tim Schreiber, Philipp Tschauner.

    Liverpool
    Masuk: Ben Davies, Ozan Kabak, Nathaniel Phillips
    Keluar: Harvey Elliott, Joël Matip, Takumi Minamino.

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    Manchester City
    Masuk: tidak ada
    Keluar: Taylor Harwood-Bellis, Cieran Slicker.

    Borussia Moenchengladbach
    Masuk: Julio Villalba
    Keluar: Lászlo Bénes.

    Paris Saint-Germain
    Masuk: tidak ada
    Keluar: Bandiougou Fadiga, Maxen Kapo, Kays Ruiz-Atil.

    FC Porto
    Masuk: Carraça
    Keluar: Shoya Nakajima.

    Real Madrid
    Masuk: Iván Morante, Pablo Ramón
    Keluar: Luka Jovi, Martin Odegaard.

    Sevilla
    Masuk: Alejandro Gómez, Tomáš Vaclík, Aleix Vidal
    Keluar: Carlos Fernández, Oussama Idrissi, Javi Díaz, Franco Vázquez, Javi Vázquez.

    Baca Juga: Jadwal Live Babak 16 Besar Liga Champions

    Jadwal babak 16 besar Liga Champions akan berlangsung dua leg. Pertandingan leg pertama akan berlangsung pada 17 hingga 25 Februari 2021.

    UEFA

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  • UCL
  • Liverpool
  • Barcelona
  • Real Madrid

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