SS Lazio Sejak Benito Mussolini Hingga Musuh Bebuyutan Tim Satu Kota AS Roma

TEMPO.CO, Jakarta - Società Sportiva Lazio atau SS Lazio merupakan salah satu tim besar Italia yang bermarkas di Ibu kota, Roma. Klub ini sudah berdiri sejak 9 Januari 1900 di distrik Prati, Roma, Italia. Seiring berjalannya waktu Lazio menjadi seteru terbesar dari saudara sekotanya, AS Roma.

Di awal tahun pembentukannya, Lazio tidak berdiri sendiri sebagai cabang olahraga sepak bola, hal ini dikarenakan Lazio menjadi basis olahraga dari berbagai cabang di daerahnya. Klub yang dijuluki Biancoceleste ini bergabung dengan kompetisi sepak bola pada tahun 1912 yang dikelola langsung oleh Federasi Sepakbola Italia atau FIGC.

Sejarah tim yang memiliki ciri khas warna putih dan biru langit ini tidak lepas dari perseteruannya dengan AS Roma. Kedua klub tersebut melambangkan kelas sosial yang ada di Roma. Sebab, Lazio menjadi identitas kaum borjuis, sedangkan Roma menjadi pusatnya kaum proletar.

Perseteruan ini bermula pada 1927 ketika Perdana Menteri Italia, Benito Mussolini ingin menyatukan klub sepak bola yang berada di bagian selatan dan utara Italia. Ketika itu aktor sepak bola di wilayah utara Italia berasal dari klub, AC Milan, FC Internazionale, dan Juventus. Mussolini saat itu ingin menggabungkan klub sepak bola yang ada di Roma untuk menyeimbangkan kekuatan sepak bola di Utara Italia.

Namun, Lazio yang berada di belakang jenderal fasis, Giorgio Vaccaro menolak merger dengan klub-klub tersebut. Akhirnya yang tergabung di dalam klub tersebut ialah, Fortitudo-Pro Roma SGS, Roman FC dan SS Alba-Audace. Penggabungan ketiga tim tersebut, pada 1927 resmi menjadi AS Roma.

Derbi yang juga dijuluki Derby Della Capitale syarat akan intervensi politik, salah satunya berdirinjya AS Roma pada 1927. Selain itu derby ini disebut-sebut melebihi Derby Della Madonnina (AC Milan vs Inter Milan), Derby d'Italia (Inter Milan vs Juventus), Derby della Mole (Juventus vs Torino), atau derby-derby lainnya.

Lazio yang saat ini berbagi kandang dengan AS Roma, telah meraih banyak gelar juara seperti, 2 gelar juara Serie A pada 1974 dan 2000, 7 gelar Piala Italia, 5 Piala Super Italia, dan 1 gelar Serie B. Untuk di kancah internasional, Lazio telah memenangkan 2 gelar juara yaitu, Piala Winners UEFA dan Piala Super UEFA.

GERIN RIO PRANATA

