Klasemen Liga Inggris, Rekap Hasil Pekan 37, dan Jadwal Pekan Terakhir

TEMPO.CO, Jakarta - Klasemen Liga Inggris setelah rangkaian laga pekan ke-33 usai menghadirkan situasi yang masih ketat dalam perebutan tiket Liga Champions dan Liga Europa. Pertarungan menarik akan terjadi pada pekan terakhir.

Pada Kamis dinihari, Liverpool berhasil mengalahkan Burnley dengan skor 3-0 di Turf Moor. Mereka meraih gol lewat

Roberto Firmino, Nathaniel Phillips, dan Alex-Oxlade Chamberlain.

Tambahan tiga poin Liverpool mengantar Liverpool menggeser Leicester City dari posisi keempat. Sehari sebelumnya Leicester ditekuk Chelsea 2-1. Kini Tim asuhan Jurgen Klopp itu mengemas nilai 66 poin dari 37 laga, hanya unggul selisih gol dari Leicester.

Dengan nilai yang dimilikinya, Leicester sudah mengantongi tiket Liga Europa. Namun, mereka masih akan berjuang merebut tiket Liga Champions pada laga pamungkas yang digelar serentah pada Ahad, 23 Mei. Leicester menghadapi Tottenham Hotspur, sedangkan Liverpool akan menjamu Crystal Palace.

Perebutan tiket Liga Europa lain juga akan berlangsung seru pada laga terakhir. West Ham United berhasil memasuki zona kualifikasi Liga Europa setelah mengalahkan tuan rumah West Bromwich Albion dengan skor 3-1.

Tertinggal lebih dulu akibat gol Matheus Pereira, West Ham berbalik unggul lewat gol Tomas Soucek, Angelo Ogbonna, dan Michail Antonio.

Tambahan tiga poin membuat West Ham naik ke posisi keenam klasemen dengan raihan 62 poin, menggusur Tottenham Hotspur (59 poin) yang dikalahkan Aston Villa 1-2.

Arsenal juga memanaskan persaingan berebut tiket kompetisi Eropa berkat kemenangan dramatis 3-1 atas Crystal Palace di Stadion Selhurst Park, London.

Gol Arsenal dicetak Nicolas Pepe dan Gabriel Martinelli (2 gol). Sedangkan gol Palace diceploskan Christian Benteke.

Kemenangan itu membuat Arsenal kembali mengamankan posisi kesembilan dengan raihan 58 poin.

The Gunners membuka asa mereka menembus zona Liga Conference atau bahkan Liga Europa, sebab tim besutan Mikel Arteta itu kini hanya tertinggal satu poin dari Tottenham Hotspur, West Ham United, dan Everton.

Selanjutnya: Rekap hasil, jadwal pekan ke-38, klasemen

Hasil Liga Inggris Pekan Ke-37:

Rabu, 19 Mei 2021

Manchester United vs Fulham 1-1

Southampton vs Leeds United 0-2

Brighton vs Manchester City 3-2

Chelsea vs Leicester City 2-1.

Kamis, 20 Mei 2021

Everton vs Wolves 1-0

Newcastle vs Sheffield 1-0

Tottenham vs Aston Villa 1-2

Crystal Palace vs Arsenal 1-3

Burnley vs Liverpool 0-3

West Brom vs West Ham 1-3.

Jadwal pekan ke-38

(live Mola TV)

23 Mei 2021, 22:00: Arsenal vs Brighton

23 Mei 2021, 22:00: Aston Villa vs Chelsea

23 Mei 2021, 22:00: Fulham vs Newcastle

23 Mei 2021, 22:00: Leeds vs West Brom

23 Mei 2021, 22:00: Leicester vs Tottenham

23 Mei 2021, 22:00: Liverpool vs Crystal Palace

23 Mei 2021, 22:00: Manchester Cityvs Everton

23 Mei 2021, 22:00: Sheffield Utd vs Burnley

23 Mei 2021, 22:00: West Ham vs Southampton

23 Mei 2021, 22:00: Wolves vs Manchester United.

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Man City 37 46 83 2 Man United 37 28 71 3 Chelsea 37 23 67 4 Liverpool 37 24 66 5 Leicester City 37 20 66 6 West Ham 37 12 62 7 Tottenham 37 21 59 8 Everton 37 4 59 9 Arsenal 37 14 58 10 Leeds United 37 6 56 11 Aston Villa 37 8 52 12 Wolves 37 -15 45 13 Crystal Palace 37 -23 44 14 Southampton 37 -18 43 15 Newcastle 37 -18 42 16 Brighton 37 -4 41 17 Burnley 37 -21 39 18 Fulham 37 -24 28 19 West Brom 37 -39 26 20 Sheffield 37 -44 20

