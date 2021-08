Jadwal Bola Liga Europa dan Liga Conference Malam Ini: Ada Tottenham dan AS Roma

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis malam hingga Jumat dinihari, 20 Agustus 2021, akan menyajikan pertandingan playoff Liga Europa (UEFA Europea League) dan Liga Conference (UEFA Conference League).

Di Liga Conference akan terlibat tim-tim besar. Ini adalah kasta ketiga kompetisi Eropa yang baru digelar musim ini.

Laga playoff akan menyajikan 22 pertandingan. Saat ini tim-tim peserta masih berjibaku di leg pertama.

Dari deretan tim yang tampil di kompetisi level tiga malam ini ada Tottenham Hotspur dan AS Roma.

Tottenham Hotspur, klub besar dari Liga Inggris, akan menjalani laga pertama babak playoff melawan tuan rumah asal Portugal, Pacos de Ferreira. Untuk laga ini, Spurs tak menyertakan Harry Kane yang kian gencar dikabarkan akan bergabung dengan Manchester City.

Sementara itu, klub Liga Italia, AS Roma, akan tampil menjalani leg pertama di kandang klub Turki, Trabzonspor. Ini akan jadi laga resmi pertama bagi pelatih Roma Jose Mourinho.

Dari Liga Europa, leg pertama babak playoff antara lain akan menyajikan laga Randers FC vs Galatasaray, Fenerbahce vs HJK, Olympiacos vs Slovan Bratislava.

Jadwal bola selengkapnya

Liga Europa

(leg pertama playoff)

Jumat, 20 Agustus 2021

00:00 Omonia Nicosia vs Royal Antwerp FC

00:00 Randers FC vs Galatasaray

00:00 Slavia Prague vs Legia Warszawa

01:00 Mura vs Sturm Graz

01:45 Fenerbahce vs HJK

02:00 Olympiacos vs Slovan Bratislava

02:00 Rangers vs Alashkert FC

02:00 Rapid Wien vs Zorya.

Liga Conference

(leg pertama playoff)

Kamis, 19 Agustus 2021

20:00 Shakhter Karagandy vs Maccabi Tel Aviv

23:00 Flora Tallinn vs Shamrock Rovers

23:00 KuPS vs Union Berlin

23:00 Qarabag FK vs Aberdeen

23:00 Rakow Czestochowa vs Gent.

Jumat, 20 Agustus 2021

00:00 FK Neftchi vs Maccabi Haifa

00:00 Hapoel Beer Sheva vs Anorthosis

00:00 LASK vs St. Johnstone

00:00 Riga FC vs Lincoln Red Imps FC

00:00 Viktoria Plzen vs PFC CSKA-Sofia

00:00 Zalgiris Vilnius vs Bodoe/Glimt

00:30 Basel vs Hammarby

00:30 CS Fola Esch vs Kairat Almaty

00:30 Trabzonspor vs AS Roma

01:00 Anderlecht vs Vitesse

01:00 Feyenoord vs Elfsborg

01:00 Jablonec vs ? - ? Zilina

01:00 PAOK FC vs Rijeka

01:00 Rennes vs Rosenborg

01:00 Sivasspor vs FC Copenhagen

01:30 Pacos de Ferreira vs Tottenham Hotspur

03:30 Santa Clara vs Partizan Beograd.

