Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 dan Klasemen Conmebol: Brasil vs Argentina

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola Kualifikasi Piala Dunia 2022 pada pekan ini dan pekan depan antara lain akan menyajikan tiga pertandingan dari zona Zona Amerika Latin/Conmebol. Salah satunya merupakan laga besar Brasil vs Argentina.

Pertadingan nanti akan berlangsung di Maracana, Rio de Janeiro, Brasil, pada Senin pagi, 6 September 2021. Ini akan jadi laga ulangan final Copa America 2021, 11 Juli lalu, saat Argentina menjadi juara dengan mengalahkan Tim Samba 1-0.

Laga nanti juga akan mempertemukan Neymar dan Lionel Messi dan kini kembali menjadi rekan setim di Paris Saint-Germain (PSG). Keduanya turun saat PSG berlaga di kandang Reims, Ahad lalu, tapi tak main bersama. Messi melakukan debut dengan menggantikan Neymar dalam laga yang dimenangi PSG 2-0 itu.

Brasil dan Argentina saat ini bersaing di dua besar klasemen. Brasil terus menang dalam 6 laga yang dijalaninya dan mengemas nilai 18. Argentina di posisi kedua denga nilai 12.

ADVERTISEMENT

Sebelum laga itu, Brasil akan melawan Cile pada 3 September. Pada hari yang sama Argentina akan melawan Venezuela. Sedangkan setelah menjamu Argentina di Maracana, Brasil akan melawan melawan Peru pada 10 September. Argentina menjamu Bolivia di hari yang sama.

Kualifikasi Piala Dunia 2022

(Zona Amerika Latin/Conmebol, live Mola TV)

Jumat, 3 September 2021

03:00 Bolivia vs Kolombia

04:00 Ekuador vs Paraguay

07:00 Venezuela vs Argentina

08:00 Cile vs Brasil

08:00 Peru vs Uruguay.

Senin, 6 September 2021

02:00 Brasil vs Argentina

04:00 Ekuador vs Cile

05:00 Paraguay vs Kolombia

05:00 Uruguay vs Bolovia

08:00 Peru vs Venezuela.

Jumat, 10 September 2021

05:30 Paraguay vs Venezuela

05:30 Uruguay vs Ekuador

06:00 Kolombia vs Cile

06:30 Argentina vs Bolivia

07:30 Brasil vs Peru.

Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol

No Tim Main Gol Poin 1 Brasil 6 14 18 2 Argentina 6 4 12 3 Ekuador 6 4 9 4 Uruguay 6 0 8 5 Kolombia 6 -2 8 6 Paraguay 6 -1 7 7 Cile 6 0 6 8 Bolivia 6 -5 5 9 Venezuela 6 -6 4 10 Peru 6 -8 4

Baca Juga: Kenapa Messi Tolak Tukar Jersey dengan Pemain Reims?