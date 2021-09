Tira Persikabo vs Madura United 1-1: Simak Video Gol dan Klasemen Liga 1

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil imbang 1-1 menjadi skor akhir pertandingan Tira Persikabo vs Madura United dalam laga pekan pertama BRI Liga 1 2021-2022 di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Jumat, 3 September 2021.

Madura United unggul lebih dahulu. Mereka mencetak gol pada menit ke-41 melalui Hugo Gomes Dos Santos Silva alias Jaja. Gol ini bermula dari umpan Novan Setya Sassongko dari sayap kiri yang berhasil menciptakan kemelut di depan gawang Syahrul Trisna.

GOL! @MaduraUnitedFC. Hugo Gomes memanfaatkan bola liar di depan gawang Syahrul Trisna PERSIKABO 1973 0-1 Madura United FC.#BRILiga1 #BangkitBersama #DukungDariRumah pic.twitter.com/naE2Owvvzj — BRI Liga 1 (@Liga1Match) September 3, 2021

Tira Persikabo berhasil mencetak gol balasan pada menit ke-67 melalui Ahmad Nufiandani.

Tira Persikabo kini menempati posisi keempat dengan nilai satu, sama dengan Madura United. Tapi posisi keduanya berpotensi tergeser karena masih ada lima pertandingan pekan pertama yang masih akan tersaji.

Hasil dan Jadwal Liga 1 Musim 2021/2022

Hasil:

Bali United vs Pesik Kediri 1-0

Persipura vs Persita 1-2

Bhayangkara FC vs Persiraja 2-1

Tira Persikabo vs Madura United 1-1.

Jadwal berikutnya

Sabtu, 4 September 2021

15.15 WIB: PSIS Semarang vs Persela Lamongan

(Stadion Wibawa Mukti, Indosiar).

18.15 WIB: Borneo FC vs Persebaya Surabaya

(Stadion Wibawa Mukti, Indosiar).

20.30 WIB: Persib Bandung vs Barito Putera

(Stadion Indomilk Arena Tangerang, Indosiar).

Klasemen Liga 1