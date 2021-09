Rekap Hasil Bola Kualifikasi Piala Dunia 2022: Portugal, Prancis, Belanda Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Selasa malam hingga Rabu dinihari WIB, 8 September 2021, menyajikan rangkaian pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2022. Portugal, Prancis, dan Belanda sama-sama meraih kemenangan.

Timnas Portugal berhasil mengalahkan Azerbaijan 3-0 dalam lawatan ke Stadion Olimpiade Baku. Keunggulan mereka dipastikan oleh gol Bernardo Silva, Andre Silva, dan Diogo Jota.

Portugal, yang bermain tanpa Cristiano Ronaldo, kini mengumpulkan 13 poin dari lima pertandingan. Mereka untuk sementara menggusur Serbia (10 poin) dari puncak klasemen Grup A.

Dalam laga lain, Prancis menang 2-0 saat menjamu Finladia. Kedua gol dalam laga di Lyon ini diborong oleh Antoine Griezmann.

Ini menjadi kemenangan pertama yang diraih Les Blues dalam tiga laga terakhir di Grup D. Dalam dua partai sebelumnya mereka terus ditahan imbang lawannya.

Kemenangan itu membuat Prancis kian mantap di puncak klasemen. Mereka mengemas 12 poin, unggul tujuh poin atas Ukraina dan Finlandia, yang baru bermain 5 dan 4 kali.

Sementara irut, dari Grup G, Belanda menang 6-1 atas Turki di Stadion Johan Cruijff Arena. Tiga gol Belanda dicetak Memphis Depay. Sedangkan gol lainnya diceploskan Davy Klaassen, Guus Til, dan Donyell Malen.

Turki harus bermain 10 orang sejak menit 44, saat kedudukan 3-0, karena Caglar Soyuncu mendapat kartu merah. Mereka kemudian meraih satu gol lewat Cengiz Under.

Belanda kini memuncaki klasemen dengan nilai 13 dari 6 laga, unggul selisih gol dari Norwegia. Turki di posisi ketiga dengan nilai 11.

Malam ini akan kembali tersaji laga Kualifikasi Piala Dunia 2022, termasuk Kosovo vs Spanyol, Italia vs Lithuania, Belarusia vs Belgia, dan Polandia vs Inggris.

Hasil bola Kualifikasi Piala Dunia 2022 selengkapnya:

Azerbaijan vs Portugal 0-3

Belanda vs Turki 6-1

Prancis vs Finlandia 2-0

Irlandia vs Serbia 1-1

Bosnia vs Kazakhstan 2-2

Kep Faroe vs Moldova 2-1

Denmark vs Israel 5-0

Austria vs Skotlandia 0-1

Montenegro vs Latvia 0-0

Norwegia vs Gibraltar 5-1

Rusia vs Malta 2-0

Slovakia vs Siprus 2-0

Kroasia vs Slovenia 3-0.