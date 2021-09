Valencia vs Real Madrid: Berikut Skuad Los Blancos, Enam Pemain Absen

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Carlo Ancelotti telah merilis daftar skuad yang akan dimainkan menghadapi pertandingan Valencia vs Real Madrid pada Minggu malam atau Senin dinihari WIB, 20 September 2021. Enam pemain di tim utama dipastikan absen dalam laga tersebut.

Ancelotti hanya memiliki 22 pemain yang tersedia untuk melawan Valencia. Enam pemain yang tidak bisa diturunkan adalah Ferland Mendy, Marcelo, Toni Kroos, Dani Ceballos, Gareth Bale dan Marino. Mereka semuanya mengalami cedera.

Absennya beberapa pemain itu menghadirkan masalah di bek kiri dan lini tengah. Selain itu, dalam konferensi pers menjelang pertandingan, pelatih Italia itu mengungkapkan dia harus berurusan dengan masalah lutut ringan yang dialami Eden Hazard.

Menurut Ancelotti, Hazard sedang berjuang dengan cedera lutut ringan dan masalah kebugarannya yang terus berlanjut. Dengan kondisi itu, pemain Belgia berjuang untuk bisa memainkan pertandingan secara reguler untuk Real Madrid.

Hazard tidak mendapatkan kesempatan satu menit pun saat timnya meraih kemenangan atas Inter Milan di Liga Champions pada tengah pekan lalu. Pelatih Real Madrid itu menjelaskan alasannya tidak memainkan Hazard.

"Dia tidak bermain di pertandingan terakhir karena mempunyai masalah lutut ringan, hal itu juga yang mengganggunya di sesi latihan (Jumat)," kata Ancelotti saat konferensi pers Sabtu, 18 September 2021.

"Kita akan lihat kondisi Hazard, tetapi secara umum dia telah mengalami peningkatan."

"Namun, kami harus berhati-hati dengannya karena cedera dia sebelumnya. Memainkannya dalam dua pertandingan beruntun menjadi sulit," kata Ancelotti menambahkan.

"Dia belum berada di level yang kami inginkan, tetapi kami semua yakin dia akan kembali ke performa terbaiknya."

Gareth Bale juga tengah berjuang untuk kembali bugar. Namun, Ancelotti belum bisa memastikan kapan pemain Wales itu bisa kembali dimainkan.

"Kami belum tahu berapa lama dia akan absen. Ini cedera yang cukup signifikan, tetapi sulit untuk memberikan kepastian kapan dia kembali bermain," kata pelatih Real Madrid itu. "Sayang sekali. Dia bermain bagus."

Real Madrid akan menggeser Atletico Madrid dari puncak klasemen sementara Liga Spanyol jika berhasil meraih poin di Valencia pada pekan kelima. Saat ini, Los Blancos tertinggal satu poin dengan Atletico yang telah memainkan laga kelimanya.

Berikut skuad Real Madrid untuk pertandingan melawan Valencia:

Kiper: Courtois, Lunin and Toni Fuidias.

Bek: Carvajal, E. Militao, Alaba, Vallejo, Nacho and Miguel.

Gelandang: Modric, Casemiro, Valverde, Lucas V., Isco, Camavinga and Blanco.

Penyerang: Hazard, Benzema, Asensio, Jovic, Vini Jr., and Rodrygo.

MARCA, REAL MADRID

Baca Juga: Klasemen Liga Spanyol Setelah Atletico Madrid Ditahan Bilbao 0-0