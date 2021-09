Hasil Liga Italia Verona Vs AS Roma 3-2

Pemian AS Roma Stephan El Shaarawy melakukan selebrasi bersama Riccardo Calafiori usai membobol gawang CSKA Sofia dalam pertandingan Grup C Liga Eropa di Stadio Olimpico, Roma, 17 September 2021. AS Roma tampil memukau dengan menghajar CSKA Sofia 5-1. REUTERS/Alberto Lingria