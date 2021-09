Hasil Piala Liga Inggris: MU Kandas; Arsenal, Chelsea, Spurs, Leicester Lolos

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil babak ketiga Piala Liga Inggris (Carabao Cup) pada Kamis dinihari, 23 September 2021, menampilkan kejutan. Manchester United tersingkir setelah takluk 0-1 dari West Ham United. Sedangkan Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, dan Leicester City sama-sama melaju.

Pada pertandingan di Old Trafford, Manchester United takluk oleh gol tunggal West Ham lewat Manuel Lanzini pada menit kesembilan. Hasil ini sekaligus menjadi pembalasan bagi West Ham yang pekan lalu dikalahkan MU 1-2 di Liga Inggris.

Kedua tim tampil beda dibandingkan laga sebelumnya. MU tak menurunkan Cristiano Ronaldo dan Raphael Varane.

Dalam laga lain, di Emirates Stadium, Arsenal lolos setelah mengalahkan tim divisi 3 Wimbledon 3-0. Keunggulan The Gunners dipastikan oleh gol Alexandre Lacazette, Emile Smith Rowe, dan Edward Nketiah.

Chelsea harus bersusah payah untuk lolos. Mereka sempat ditahan Aston Villa 1-1 dalam laga di Stamford Bridge. Gol Timo Werner dibalas oleh gol Cameron Archer.

Setelah skor imbang hingga akhir, adu penalti dilakukan. Chelsea akhirnya lolos setelah menang 4-3. Hanya satu pemain Chelsea yang gagal mencetak gol dari penalti, yakni Ben Chilwell. Sedangkan dua pemain West Ham gagal, yakni Ashley Young dan Marvelous Nakamba.

Adu penalti juga harus dilewati Tottenham Hotspur sebelum melaju ke babak keempat. Mereka ditahan 2-2 oleh tuan rumah Wolves, lalu menang adu penalti 3-1.

Gol Spurs dicetak Tanguy Ndombele dan Harry Kane. Sedangkan gol Wolves diceploskan Leander Dendoncker dan Daniel Podence.

Saat adu penalti, pematin Tottenham Pierre-Emile Hojbjerg gagal mencetak gol. Sedangkan di kubu Wolves ada tiga pemain yang gagal, yakni Ruben Neves, Leander Dendoncker, dan Conor Coady.

Sementara itu, dalam laga lain, Leicester City melaju setelah menang 2-0 di kandang Milwall (tim divisi 2). Gol Leicester diceploskan Ademola Lookman dan Kelechi Ihancho.

Hasil Piala Liga Inggris atau Carabao Cup (Babak ketiga)

Brighton vs Swansea City 2-0

Manchester United vs West Ham 0-1

Chelsea vs Aston Villa 1-1 (Chelsea menang adu penalti 4-3)

Arsenal vs Wimbledon3-0

Wolves vs Tottenham Hotspur 2-2 (Tottenham menang adu penalti 3-2)

Millwall vs Leicester City 0-2.