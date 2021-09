Hasil Liga 1: Skor Akhir Persita Tangerang vs Bali United 1-2, Spaso Cetak 2 Gol

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Persita Tangerang vs Bali United berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jumat, 24 September 2021. Ini merupakan bagian dari jadwal Liga 1 2021-2022 pekan keempat.

Laga ini berhasil dimenangi Bali United dengan skor 2-1. Berkat hasil ini, tim juara bertahan itu pun langsung naik ke puncak klasemen sementara.

Keunggulan tersebut tercipta berkat gol indah Ilija Spasojevic pada menit kelima. Spaso menjebol gawang Rahmanuddin setelah meneruskan umpan tembakan bebas Brwa Nouri.

Persita Tangerang sempat menyamakan kedudukan pada menit ke-84 lewat gol Edo Febriansyah. Gol itu tercipta berkat assist Harrison.

Bali United kemudian kembali unggul lewat gol kedua Spasojevic pada menit ke-86. Kali ini, ia mencetak gol memanfaatkan umpan Kadek Agung.

Sepanjang pertandingan ini, Bali United unggul tipis dalam penguasaan bola (51 persen). Mereka juga memiliki lebih banyak tembakan terarah ke gawang lawan (4 banding 2) dibandingkan Persita Tangerang.

Kemenangan ini memastikan Bali United belum terkalahkan dalam empat laga awalnya. Mereka naik ke puncak klasemen dengan mengemas nilai 10, unggul dua poin dari PSM Makassar dan Persib Bandung.

Persita Tangerang menelan kekalahan keduanya. Mereka tetap di posisi keenam dengan nilai 6.

Dalam laga lain, pertandingan Persiraja Banda Aceh vs Persipura Jayapura berlangsung di Stadion Jalak Harupat Bandung. Persipura memenangi laga ini dengan skor 2-1.

Persipura unggul berkat gol Gunansar Mandowen (menit 23) dan Ferinando Pahabol (69). Persiraja hanya meraih satu gol lewat Paulo Henrique (11).

Ini menjadi kemenangan pertama yang diraih Persipura. Mereka naik ke urutan ke-11 denga nilai 4. Persiraja menelan kekalahan ketiganya dan turun ke posisi ke-15 dengan nilai 3.

Selanjutnya, pada 18.15 WIB, di Si Jalak Harupat, juga akan berlangsung laga Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC. Sedangkan pada 20.30 WIB, rangkaian jadwal Liga 1 hari ini akan ditutup dengan laga Persija Jakarta vs Persela Lamongan di Pakansari.

Liga 1 Pekan Keempat Jumat, 24 September 2021:

Persiraja Banda Aceh vs Persipura Jayapura 1-2

Persita Tangerang vs Bali United 1-2.

18.15 WIB: Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC (Indosiar)

20.30 WIB: Persija Jakarta vs Persela Lamongan (Indosiar).