Hasil Liga 2 Senin 27 September: Persekat vs Badak Lampung FC 3-1, Persijap Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola Liga 2 pada Senin sore, 27 September 2021, menampilkan laga Persekat vs Badak Lampung FC dan Persijap Jepara vs Hizbul Wathan FC.

Inilah ringkasannya:

Persekat vs Badak Lampung FC 3-1

Pertandingan Grup B ini berlangsung di Stadion Madya Jakarta. Persekat Tegal berhasil menang dengan skor 3-1.

Gol Persekat dicetak Agung Supriyanto (menit 52), Monieaga Bagus Suwardi (54), dan Soni Setiawan (89).

Gol tunggal Badak Lampung FC diceploskan Muhammad Irman Toberru (81).

Persijap Jepara vs Hizbul Wathan FC 1-1

Pertandingan Grup C ini berlangsung di Stadion Mahan Solo. Kedua tim hanya bermain imbang 1-1.

Gol Persijap lewat Crah Eka Angger Iswanto (17) dibalas Hizbul Wathan lewat gol Bayu Arfian (68).

Jadwal Liga 2 berikutnya

Pada Senin malam ini, 27 September, ada laga Grup B lain, Perserang Serang vs PSKC Cimahi, mulai 20.30 WIB.,

Hasil bola Liga 2 sebelumnya:

Grup C

Persis Solo vs PSG Pati 2-0

PSCS Cilacap vs PSIM Yogyakarta 1-0.

Jadwal Selasa,28 September:Martapura Dewa United vs RANS Cilegon FC (mulai 15:15 WIB, live Indosiar)