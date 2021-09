Hasil Liga Europa: Napoli dan Leicester Kalah, West Ham dan Lazio Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Europa pekan kedua tersaji pada Kamis malam hingga Jumat dinihari, 1 Oktober 2021. Banyak kejutan yang terjadi.

Napoli dan Leicester City yang berlaga di Grup C sama-sama kalah. Napoli ditekuk Spartak Moskow 2-3, sedangkan Leicester menyerah 0-1 di kandang Legia Warsawa.

Napoli mendapat malu dan takluk 2-3 di kandang sendiri saat menjamu klub Rusia, Spartc Moscow. Klub Italia itu sempat unggul lewat gol Elif Elmas pada menit pertama, tapi kemudian kebobolan oleh dua gol Qincy Promes (menit 55 dan 90) serta gol Mikhail Ignatov (81).

Mereka kemudian baru bisa mencetak gol lagi pada akhir laga lewat Victor Osimhen, yang terbukti tak cukup mengantar mereka untuk meraih poin.

Dalam laga lain, Klub Inggris Leicester juga menelan kecewa dan kalah 0-1 dari Legia Warsawa (Polanda). Gol dalam laga itu dicetak Mahir Emreli (31).

Hasil ini membuat Napoli dan Leicester sama-sama belum membukukan kemenangan dalam dua laga awalnya. Pada pekan pertama mereka bertemu dan hanya meraih hasil imbang 2-2.

Kini keduanya ada di dua posisi terbawah klasemen. Legia di puncak dengan nilai 6 sedangkan Spartak di urutan kedua dengan nilai 3.

Di Grup A, klub terkemuka Skotlandia, Rangers, juga takluk. Mereka menyerah 0-1 saat berlaga di kandang Sparta Prague (Republik Cek).

Hasil itu membuat Rangers, yang dilatih Steven Gerrard belum pernah menang dalam dua laga awalnya. Sebelumnya mereka juga takluk 0-2 dari Lyon, yang pada pekan kedua ini kembali menang 3-0 atas Brondby.

Dalam laga lain, Real Sociedad dan Monaco harus puas dengan skor 1-1. Sedangkan Lyon, PSV Eindhoven, Lazio, dan West Ham menang.

Hasil Liga Europa pekan kedua

Grup A

Lyon vs Brondby 3-0

Sparta Prague vs Rangers 1-0.

Grup B

Sturm Graz vs PSV Eindhoven 1-4

Real Sociedad vs Monaco 1-1.

Grup C

Napoli vs Spartak Moskow 2-3

Legia Warsawa vs Leicester City 1-0.

Grup D

Antwerpen vs Eintracht Frankfurt 0-1

Fenerbahce vs Olympiakos 0-3.

Grup E

Lazio vs Lokomotiv Moskow 2-0

Marseille vs Galatasaray 0-0.

Grup F

Braga vs Midtjylland 3-1

Ludogorets Razgrad vs Red Star Belgrade.

Grup G

Celtic vs Bayer Leverkusen 0-4

Ferencváros vs Real Betis 1-3.

Grup H

Genk vs Dinamo Zagreb 0-3

West Ham United vs Rapid Wien 2-0.