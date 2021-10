Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022 Conmebol: Brasil dan Argentina Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Brasil dan Timnas Argentina berhasil menang dalam rangkaian laga pekan ke-12 kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Latin (Conmebol), Jumat, 15 Oktober 2021.

Timnas Brasil menang 4-1 saat menjamu Uruguay di Manays. Rafinha memborong dua gol, yang dilengkapi gol Neymar dan Gabriel Barbosa. Gol Uruguay dicetak Luis Suarez.

Pada laga lainnya, Argentina mengalahkan Peru 1-0 di Buenos Aires. Gol dalam laga ini dicetak Lautaro Martinez pada menit ke-43. Peru sempat mendapat penalti, tapi eksekusi Yoshimar Yatun gagal berbuah gol.

Kini, Brasil memuncaki klasemen dengan nilai 31. Mereka unggul enam poin dari Argentina.

Posisi ketiga dan keempat ditempati Ekuador (17 poin) dan Kolombia (16) yang bermain imbang 0-0. Uruguay di posisi kelima dengan nilai 16.

Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Amerika Latin

Bolivia vs Paraguay 4-0

Kolombia vs Ekuador 0-0

Argentina vs Peru 1-0

Cile vs Venezuela 3-0

Brasil vs Uruguay 4-1.

Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Amerika Latin

No Tim Main Gol Poin 1 Brasil 11 26-4 31 2 Argentina 11 19-6 25 3 Ekuador 12 20-13 17 4 K olombia 12 16-16 16 5 Uruguay 12 14-17 16 6 Cile 12 14-14 13 7 Bolivia 12 17-25 12 8 Paraguay 12 9-17 12 9 Peru 12 10-19 11 10 Venezuela 12 8-22 7