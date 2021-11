BRI Liga 1 Pekan Ke-11: Rekap Hasil, Klasemen, dan Jadwal Ahad Hari Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian jadwal pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-11 tengah bergulir. Delapan laga sudah berlangsung dan pada Ahad malam ini, 8 November, akan hadir satu jadwal terakhir.

Rekap Hasil

Pada Sabtu malam, 6 November, Bhayangkara FC berhasil mengalahkan PSM Makassar dengan skor 2-0. Mereka kembali merebut puncak klasemen dari Persib Bandung yang sebelumnya sempat bertakhta setelah menang 3-1 atas Persela Lamongan.

Pada hari yang sama, Arema FC hanya mampu bermain 2-2 dengan Persebaya Surabaya. Persik Kediri juga ditahan Persiraja Banda Aceh 1-1.

Hasil Liga 1 pekan ke-11:

Persela Lamongan vs Persib Bandung 1-3

Persipura vs Bali United 0-1

Persija Jakarta vs Barito Putera 1-1

PSIS Semarang vs Borneo FC 0-1

Madura United vs Persita Tangerang 1-2

Bhayangkara FC vs PSM Makassar 2-0

Persiraja vs Persik Kediri 1-1

Arema FC vs Persebaya 2-2.

Jadwal Hari Ini

Satu laga terakhir pekan ke-11 akan berlangsung Ahad malam ini. PSS Sleman akan melawan Tira Persikabo di stadion Manahan Solo.

Kedua Tim akan berusaha menjauhkan diri dari zona degradasi. PSS Sleman menempati posisi ke-14 dengan nilai 11, hanya terpaut dua poin dari Barito Putra di zona merah.

Adapun Tira Persikabo di urutan ke-13 dengan nilai 11.

Jadwal Ahad, 7 November 2021

20:30 PSS Sleman vs Tira Persikabo (Indosiar)

Klasemen Liga 1

