Jadwal Liga 2 Kamis 11 November: Babel United vs PSMS Medan Live di Ochannel

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 2 pada Kamis, 11 November 2021, akan menghadirkan tiga laga terakhir pekan ketujuh. Laga Babel United vs PSMS Medan disiarkan langsung di Ochannel.

Kedua tim akan berjibaku di Stadion Kaharuddin Nasution, Riau, mulai 15:15 WIB. PSMS Medan akan berusaha menjaga tren positif setelah pekan lalu bangkit dan meraih kemenangan kedua, dengan skor 3-1 atas Tiga Naga. Kini tim itu menempati posisi ketiga klasemen Grup A dengan nilai 9.

Babel United masih mencari kemenangan pertamanya. Tim itu terpuruk di dasar klasemen atau urutan kelima, dengan nilai 2.

Dalam laga berikutnya, mulai 18:15 WIB, PSBS Biak vs Persiba Balikpapan akan tersaji di Stadion Batakan, Balikpapan. Kedua tim berlaga di Grup D.

PSBS Biak baru saja meraih dua kemenangan beruntun. Mereka menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 8. Persiba Balikpapan gagal menang dalam dua laga terakhirnya, tapi memiliki nilai dan selisih gol sama dengan lawannya.

Laga terakhir, PSPS Riau vs Tiga Naga, akan berlangsung di Kaharuddin Nasution, Riau, mulai 20:30 WIB. Kedua tim ini bersaing di Grup A.

PSPS Riau akan mengejar kemenangan pertama dalam tiga laga setelah terus meraih hasil seri. Mereka menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 9, tertinggal 8 poin dari Sriwijaya FC di puncak klasemen.

Tiga Naga menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 5. Mereka akan berusaha bangkit setelah pekan lalu dikalahkan PSMS Medan.

Jadwal Liga 2 Pekan Ketujuh, Kamis, 11 November 2021:

15:15 Babel United vs PSMS Medan (Ochannel)

18:15 PSBS Biak vs Persiba Balikpapan (Vidio)

20:30 PSPS Riau vs Tiga Naga (Vidio).

