Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2022: Italia vs Swiss 1-1

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Italia hanya mampu bermain 1-1 saat menjamu Swiss dalam pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa Grup C di Stadion Olimpico, Roma, Sabtu dinihari, 13 November 2021.

Azzurri kebobolan lebih dahulu lewat gol Sivan Widmer, lalu membalas lewat Giovanni di Lorenzo. Jorginho kemudian gagal mencetak gol dari titik penalti pada menit ke-90.

Bagi Jorginho itu menjadi kegagalan kedua secara beruntun untuk mencetak gol dari titik penalti ke gawang Swiss. Sebelumnya, pada 5 September, ia juga gagal menjebol gawang tim sama ketika Italia harus puas dengan skor 0-0.

Italia masih memuncaki klasemen Grup C dengan nilai 15. Tim asuhan Roberto Mancini ini hanya unggul selisih gol dari Swiss, yang sudah sama-sama lolos ke playoff.

Keduanya akan memperebutkan tiket langsung ke putaran final dalam pertandingan terakhir 15 November 2021. Italia akan melawan Irlandia Utara, sedangkan Swiss menjamu Bulgaria.

Menilik perbedaan selisih gol yang tipis antara Italia dan Swiss (2), laga terakhir yang dijalani kedua tim berpeluang menghadirkan banyak drama.

Nantinya hanya juara grup (A sampai J) yang langsung lolos ke putaran final. Tim runner-up akan kembali berjuang di babak playoff untuk memperebutkan tiga tiket sisa.

Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2022 Grup C

Italia vs Swiss 1-1

Irlandia Utara vs Lithuania 1-0.

Jadwal pekan terakhir, 15 November

Irlandia Utara vs Italia

Swiss vs Bulgaria.

Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022 Grup C

