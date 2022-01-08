Sabtu, 8 Januari 2022
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Rekap Bursa Transfer BRI Liga 1: PSM Makassar, PSS Sleman, Persita Paling Aktif

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Arkhelaus Wisnu Triyogo

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    Logo BRI Liga 1 2021-2022. (Antara/Tempo)

    Logo BRI Liga 1 2021-2022. (Antara/Tempo)

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah tim peserta merombak susunan pemain pada bursa transfer Januari menjelang bergulirnya putaran kedua BRI Liga 1 2021/2022. Mereka juga telah mengumumkan rekrutan baru untuk mengarungi sisa kompetisi sepak bola tertinggi di Tanah Air tersebut.

    Beberapa tim merombak timnya besar-besaran. PSM Makassar, PSS Sleman, dan Persita Tangerang tercatat menjadi tim yang paling aktif memboyong pemain pada bursa transfer kali ini.

    Reuni antara pemain dan klub lamanya banyak terjadi. Assanur Rijal memutuskan untuk kembali ke Persiraja Banda Aceh, Dave Mustaine pulang ke PSS Sleman, dan Fandry Imbiri bergabung lagi dengan Madura United.

    Ada pula pemain asing baru yang akan menjalani debut di Liga Indonesia, misalnya Taylon Correa, striker baru Persita Tangerang. Berikut rekap perpindahan pemain pada bursa transfer paruh musim Liga 1 hingga Sabtu, 8 Januari 2022.

    1. AREMA FC
    Keluar: Dave Mustaine
    Masuk: Genta Alparedo, Ryan Kurnia, Fabiano Beltrame, Sandi Sute

    2. BALI UNITED
    Keluar: Taufiq, Fahmi Al Ayyubi, Melvin Platje
    Masuk: Privat Mbarga, Irfan Jaya, Eky Taufik, Abduh Lestaluhu, Ahmad Agung

    3. BARITO PUTERA
    Keluar: Aleksandar Rakic, Cassio de Jesus
    Masuk: Guy Junior, Rafael Silva, Raphael Maitimo, Kim Jin-sung, Yu Hyun-koo, Kurniawan Kartika Ajie

    4. BHAYANGKARA FC
    Keluar: Renan Silva
    Masuk: Melvin Platje

    5. BORNEO FC
    Keluar: Nuriddin Davronov
    Masuk: Kei Hirose, Serdy Ephy Fano, Indra Mustafa

    6. MADURA UNITED
    Keluar: Kim Jin-sung, Rafael Silva, Samuel Christianson, Sansan Fauzi, Alfin Tuasalamony
    Masuk: Greg Nwokolo, Alberto Goncalves, Fandry Imbiri, Renan Silva

    7. PERSEBAYA SURABAYA
    Keluar: Jose Wilkson
    Masuk: Mochammad Jiddan, Muhammad Rafi Febriansyah, Mahardika, Afizal Danilo dan Ilham Akbar Prasetyo, Arsenio Valpoort

    8. PERSELA LAMONGAN
    Keluar: Ahmad Bustomi, Syahroni, Naufal Rahmanda, Ravi Murdianto, Riswan Yusman
    Masuk: Rahel Radiansyah, Ilham Fathoni, Jose Wilkson, Kaharuddin Salam, Nerius Alom, Ricky Ohorella

    9. PERSIB BANDUNG
    Keluar: Wander Luiz, Geoffrey Castillion, Indra Mustafa
    Masuk: David da Silva, Bruno Cantanhede

    10. PERSIJA JAKARTA
    Keluar: Yann Motta, Ramdani Lestaluhu

    Masuk: Ahmad Bustomi, Ikhwan Ciptady, Samuel Christianson, Ichsan Kurniawan, Makan Konate, Irfan Jauhari

    11. PERSIK KEDIRI
    Keluar: Sackie Teah Doe, OK John, Ahmad Agung

    Masuk: Fahmi Al Ayyubi, Taufiq, Moch Al Amin Syukur Fisabillah, Ahmad Nufiandani, Fitra Ridwan, Adi Satryo, Samsul Arifin

    12. PERSIKABO
    Keluar: Ahmad Nufiandani, Danin Talovic, Aed Tri Okta, Gusti Rustiawan, Julyano Pratama

    Masuk: Aleksandar Rakic

    13. PERSIPURA JAYAPURA
    Keluar: Henrique Motta

    Masuk: Ricky Cawor, I Nyoman Ansanay, Alpons Migau, Ramiro Fergonzi

    14. PERSIRAJA BANDA ACEH
    Keluar: Hamdan Zamzani, Muhammad Isa, Eeng Supriyadi, Muhammad Nadhif, Redi Rusmawan, Husnuzhon, Al Fasyimi, Muhammad Roby, Shori Murata, Vanja Markovic

    Masuk: Brian Fereira, Yasvani, Rizky Yusuf, Ridha Umami, Khairil Anwar, Alvin Nst, Akhirul Wadhan, Assanur Rijal, Arya Gerryan, Rendy Saputra, Bruno Dybal, Vivi Azrizal

    15. PERSITA TANGERANG
    Keluar: Chandra Waskito, Rahmanudin, Billy Keraf, Raphael Maitimo, Annas Fitranto, Adam Mitter, Alex Goncalves, Dallen Doke

    Masuk: Muhammad Iqbal, Kasim Botan, Ricky Ariansyah, Nuriddin Davronov, Rendy Oscario, Jack Brown, Taylon Correa, Obet Choiri, Dedy Gusmawan

    16. PSIS SEMARANG
    Keluar: Nerius Alom, Brian Ferreira

    Masuk: Adithya Jorry Guruh, Rachmad Hidayat, Taufik Hidayat, Chevaughn Walsh, Beny Wahyudi

    17. PSM MAKASSAR
    Keluar: -

    Masuk: Julyano Pratama, Rafli Asrul, Marinus Wanewar, Ganjar Mukti, Aditya Putra Dewa, Utam Rusdiyana, Delvin Rumbino, Abu Rizal Maulana, Dallen Doke, Ferdinand Sinaga, Manda Cingi

    18. PSS SLEMAN
    Keluar: Fitra Ridwan, Adi Satryo, Fandry Imbiri, Samsul Arifin, Irfan Jaya, Nemanja Kojic

    Masuk: Dave Mustaine, Eeng Supriyadi, Bagus Prasetyo, Riki Dwi, Wander Luiz, Imam Mahmudi, Syahroni Rizky Darmawan, Mahdi Albaar, Ramdani Lestaluhu

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