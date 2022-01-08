Rekap Bursa Transfer BRI Liga 1: PSM Makassar, PSS Sleman, Persita Paling Aktif

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah tim peserta merombak susunan pemain pada bursa transfer Januari menjelang bergulirnya putaran kedua BRI Liga 1 2021/2022. Mereka juga telah mengumumkan rekrutan baru untuk mengarungi sisa kompetisi sepak bola tertinggi di Tanah Air tersebut.
Beberapa tim merombak timnya besar-besaran. PSM Makassar, PSS Sleman, dan Persita Tangerang tercatat menjadi tim yang paling aktif memboyong pemain pada bursa transfer kali ini.
Reuni antara pemain dan klub lamanya banyak terjadi. Assanur Rijal memutuskan untuk kembali ke Persiraja Banda Aceh, Dave Mustaine pulang ke PSS Sleman, dan Fandry Imbiri bergabung lagi dengan Madura United.
Ada pula pemain asing baru yang akan menjalani debut di Liga Indonesia, misalnya Taylon Correa, striker baru Persita Tangerang. Berikut rekap perpindahan pemain pada bursa transfer paruh musim Liga 1 hingga Sabtu, 8 Januari 2022.
1. AREMA FC
Keluar: Dave Mustaine
Masuk: Genta Alparedo, Ryan Kurnia, Fabiano Beltrame, Sandi Sute
2. BALI UNITED
Keluar: Taufiq, Fahmi Al Ayyubi, Melvin Platje
Masuk: Privat Mbarga, Irfan Jaya, Eky Taufik, Abduh Lestaluhu, Ahmad Agung
3. BARITO PUTERA
Keluar: Aleksandar Rakic, Cassio de Jesus
Masuk: Guy Junior, Rafael Silva, Raphael Maitimo, Kim Jin-sung, Yu Hyun-koo, Kurniawan Kartika Ajie
4. BHAYANGKARA FC
Keluar: Renan Silva
Masuk: Melvin Platje
5. BORNEO FC
Keluar: Nuriddin Davronov
Masuk: Kei Hirose, Serdy Ephy Fano, Indra Mustafa
6. MADURA UNITED
Keluar: Kim Jin-sung, Rafael Silva, Samuel Christianson, Sansan Fauzi, Alfin Tuasalamony
Masuk: Greg Nwokolo, Alberto Goncalves, Fandry Imbiri, Renan Silva
7. PERSEBAYA SURABAYA
Keluar: Jose Wilkson
Masuk: Mochammad Jiddan, Muhammad Rafi Febriansyah, Mahardika, Afizal Danilo dan Ilham Akbar Prasetyo, Arsenio Valpoort
8. PERSELA LAMONGAN
Keluar: Ahmad Bustomi, Syahroni, Naufal Rahmanda, Ravi Murdianto, Riswan Yusman
Masuk: Rahel Radiansyah, Ilham Fathoni, Jose Wilkson, Kaharuddin Salam, Nerius Alom, Ricky Ohorella
9. PERSIB BANDUNG
Keluar: Wander Luiz, Geoffrey Castillion, Indra Mustafa
Masuk: David da Silva, Bruno Cantanhede
10. PERSIJA JAKARTA
Keluar: Yann Motta, Ramdani Lestaluhu
Masuk: Ahmad Bustomi, Ikhwan Ciptady, Samuel Christianson, Ichsan Kurniawan, Makan Konate, Irfan Jauhari
11. PERSIK KEDIRI
Keluar: Sackie Teah Doe, OK John, Ahmad Agung
Masuk: Fahmi Al Ayyubi, Taufiq, Moch Al Amin Syukur Fisabillah, Ahmad Nufiandani, Fitra Ridwan, Adi Satryo, Samsul Arifin
12. PERSIKABO
Keluar: Ahmad Nufiandani, Danin Talovic, Aed Tri Okta, Gusti Rustiawan, Julyano Pratama
Masuk: Aleksandar Rakic
13. PERSIPURA JAYAPURA
Keluar: Henrique Motta
Masuk: Ricky Cawor, I Nyoman Ansanay, Alpons Migau, Ramiro Fergonzi
14. PERSIRAJA BANDA ACEH
Keluar: Hamdan Zamzani, Muhammad Isa, Eeng Supriyadi, Muhammad Nadhif, Redi Rusmawan, Husnuzhon, Al Fasyimi, Muhammad Roby, Shori Murata, Vanja Markovic
Masuk: Brian Fereira, Yasvani, Rizky Yusuf, Ridha Umami, Khairil Anwar, Alvin Nst, Akhirul Wadhan, Assanur Rijal, Arya Gerryan, Rendy Saputra, Bruno Dybal, Vivi Azrizal
15. PERSITA TANGERANG
Keluar: Chandra Waskito, Rahmanudin, Billy Keraf, Raphael Maitimo, Annas Fitranto, Adam Mitter, Alex Goncalves, Dallen Doke
Masuk: Muhammad Iqbal, Kasim Botan, Ricky Ariansyah, Nuriddin Davronov, Rendy Oscario, Jack Brown, Taylon Correa, Obet Choiri, Dedy Gusmawan
16. PSIS SEMARANG
Keluar: Nerius Alom, Brian Ferreira
Masuk: Adithya Jorry Guruh, Rachmad Hidayat, Taufik Hidayat, Chevaughn Walsh, Beny Wahyudi
17. PSM MAKASSAR
Keluar: -
Masuk: Julyano Pratama, Rafli Asrul, Marinus Wanewar, Ganjar Mukti, Aditya Putra Dewa, Utam Rusdiyana, Delvin Rumbino, Abu Rizal Maulana, Dallen Doke, Ferdinand Sinaga, Manda Cingi
18. PSS SLEMAN
Keluar: Fitra Ridwan, Adi Satryo, Fandry Imbiri, Samsul Arifin, Irfan Jaya, Nemanja Kojic
Masuk: Dave Mustaine, Eeng Supriyadi, Bagus Prasetyo, Riki Dwi, Wander Luiz, Imam Mahmudi, Syahroni Rizky Darmawan, Mahdi Albaar, Ramdani Lestaluhu
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