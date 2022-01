Prediksi Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya di Liga 1 Pekan Ke-20 Selasa Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya akan hadir pada pekan ke-20 Liga 1 di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Selasa, 18 Januari 2022. Pertandingan akan dimulai 20.45 WIB dengan disiarkan Indosiar.

Latar Belakang Laga dan Preview

Kedua tim sama-sama memiliki peluang menggeser Arema FC dari puncak klasemen sementara bila menang. Bagi The Guardian, julukan Bhayangkara FC, hasil imbang saja sudah bisa mengngkat mereka naik ke puncak, sebab saat ini berada di urutan kedua hanya kalah head to head.

Sementara itu, Bajul Ijo, julukan Persebaya, menguntit di peringkat ketiga dengan perolehan 39 poin, tertinggal satu poin dari tim di atasnya.

Sebelum pertandingan ini, Bhayangkara FC berhasil bangkit setelah berhasil menumbangkan Madura United dengan skor 3-2. Tim asuhan Paul Munster ini kembali ke jalur kemenangan setelah sempat tergelincir ketika ditahan imbang Persija Jakarta 0-0 dan ditumbangkan Arema FC 0-1.

Dua laga tanpa kemenangan itu tak terlepas dari macetnya produktivitas gol Ezechiel N’Douassel, yang tengah mengalami paceklik gol.

Namun, The Guardian bisa bernafas lega setelah penyerang anyarnya, Melvin Platje, moncer pada laga terakhir dengan mencetak dua gol.

Akan tetapi, Persebaya Surabaya bukan tim yang mudah ditaklukkan jika melihat performa impresif yang ditunjukkan di Liga 1 2021-2022. Sejauh ini, tim asal Kota Pahlawan itu belum sekali pun tersentuh kekalahan pada 13 pertandingan terakhirnya.

Rapor Bajul Ijo kian impresif jika melihat produktivitasnya sejauh Liga 1 2021-2022 bergulir yakni mencetak 37 gol. Catatan tersebut membuat tim asuhan Aji Santoso ini menjadi kontestan tersubur. Pesaing terdekat adalah Persikabo 1973 dengan 30 gol.

Meski demikian, sektor pertahanan Bhayangkara FC tak bisa dipandang sebelah mata. Sebab, aspek defensif menjadi kekuatan utama mereka musim ini. The Guardian baru kebobolan 13 gol dan jadi yang terbaik dalam hal ini, sama dengan Arema FC dan Persib Bandung.

Prediksi Susunan Pemain:

Bhayangkara FC (4-2-3-1): Awan Setho; Sani Rizki, Hansamu Yama, Anderson Salles, Ruben Sanadi, Lee Yoo-joon, Evan Dimas, TM Ichsan; Andik Vermansah, Ezechiel N’Douassel, Melvin Platje.

Pelatih: Paul Munster.

Persebaya Surabaya (4-3-3): Andhika Ramadhani; Ady Setiawan, Arif Satria, Rizky Ridho, Reva Adi; M Hidayat, M Alwi Slamat; Bruno Moreira, Marselino Ferdinan, Taisei Marukawa; Samsul Arif.

Pelatih: Aji Santoso.

Lima Pertemuan Terakhir Kedua Tim

24/9/2021 – Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC (0-1)

8/12/2019 – Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC (4-0)

31/8/2019 – Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya (0-2)

26/11/2018 – Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC (1-0)

11/7/2018 – Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya (3-3).

Prediksi Hasil Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya

Performa Persebaya Surabaya sangat mengesankan belakangan ini. Mereka pun lebih diunggulkan untuk memenangi laga ini.

