Jadwal Live BRI Liga 1 Pekan Ke-22 Ahad 30 Januari: Persija vs Persiraja

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal BRI Liga 1 mulai memasuki pekan ke-22. Pada Ahad sore ini, 30 Januari 2022, partai Persija Jakarta vs Persiraja Banda Aceh akan jadi pembuka.

Kedua tim akan berlaga di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Aksi mereka akan disiarkan langsung oleh Indosiar.

Persija Jakarta akan berusaha menjaga kebangkitan. Pekan lalu, saat pelatih Sudirman melakukan debut, mereka menang 2-1 atas Persita sekaligus meraih kemenangan pertamanya dalam tiga laga.

Kini tim berjulukan Macan Kemayoran itu menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 32. Mereka unggul jauh dari Persiraja Banda Aceh yang terpuruk di dasar klasemen dengan nilai 8, hasil dari 1 kemenangan dan 5 seri.

Dalam dua pertemuan terakhir antara kedua tim, keduanya saling mengalahkan. Pada putaran pertama Liga 1 musim ini, Persija menang 1-0.

Jadwal BRI Liga Pekan Ke-22

Minggu, 30 Januari 2022

16.30 WIB: Persija Jakarta vs Persiraja Banda Aceh (Indosiar).

Selasa, 1 Februari 2022

15.15 WIB: Persipura Jayapura vs Madura United (Vidio)

17.30 WIB: Bhayangkara FC vs Barito Putera (Indosiar)

20.00 WIB: Persela Lamongan vs Arema FC (Indosiar).

Rabu, 2 Februari 2022

15.15 WIB: PSS Sleman vs Persik Kediri (Vidio)

15.15 WIB: Persita Tangerang vs Borneo FC (Vidio)

18.15 WIB: PSM Makassar vs Persib Bandung (Indosiar)

20.00 WIB: PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya (Indosiar).

Kamis, 3 Februari 2022

20.30 WIB: Persikabo 1973 vs Bali United (Indosiar).

Klasemen Liga 1

