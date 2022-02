Barcelona Tetap Datangkan Aubameyang Meskipun Dembele Gagal Dibuang

TEMPO.CO, Jakarta - Barcelona dikabarkan tetap mendatangkan penyerang Pierre-Emerick Aubameyang dari Arsenal meskipun gagal melepas Ousmane Dembele. Foto-foto Aubameyang sedang melakukan sesi pemotretan dengan kostum Barca telah beredar di dunia maya.

Foto Aubameyang itu dirilis oleh jurnalis sepak bola ternama Eropa, Fabrizio Romano, di media sosial twitter beberapa jam lalu. Dalam cuitannya, Romano menyebutkan bahwa Aubameyang juga telah menyepakati kontrak dengan Blaugrana setelah sukses menjalani tes medis.

"Pierre Emerick-Aubameyang bergabung dengan Barcelona, kesepakatan telah tercapai dan ini dia," tulis Romano. "Kontrak telah disepakati dan sekarang siap ditandatangani oleh Aubameyang di markas besar Barcelona. Tes medis sukses dijalankan."

"Arsenal akan bisa menghemat gajinya seperti yang mereka inginkan. Kesepakatan telah tercapai."

Pierre Emerick-Aubameyang joins Barcelona, done deal and here we go. Contract agreed and now set to be signed by Aubameyang in Barcelona headquarters. Medical successfully completed. #FCB

Arsenal will save his huge salary as they wanted. Deal in place. #AFC #DeadlineDay pic.twitter.com/IZEDCj2Zky