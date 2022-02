Jadwal Bola Sabtu 19 Februari: Man City vs Spurs, Juga Ada Milan, Madrid, PSG

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 20 Februari 2022, akan menyajikan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, Liga Prancis, dan BRI Liga 1.

Dari Liga Inggris akan hadir laga pekan ke-26. Malam ini ada laga besar Manchester City vs Tottenham Hotspur yang akan disiarkan SCTV.

Selain itu, ada juga aksi sejumlah tim besar. Liverpool akan menjamu Norwich City, Chelsea menyambangi markas Crystal Palace, dan Arsenal melawan Brentford.

Dari Liga Italia, akan tersaji aksi AS Roma dan AC Milan dalam laga berbeda. AS Roma menjamu Hellas Verona, sedangkan AC Milan menyambangi markas Salernitana.

Di Liga Spanyol Real Madrid akan melawan Deportivo Alaves. Liga Jerman menghadirkan laga Koln vs Eintracht Frankfurt yang disiarkan TV One. Sedangkan di Liga Prancis ada Nantes vs PSG.

Dari dalam negeri, BRI Liga 1 akan menampilkan tiga laga. Dua di antaranya, Persiraja Banda Aceh vs Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta vs Persik Kediri akan disiarkan Indosiar.

Jadwal bola selengkapnya

Sabtu, 19 Februari 2022

Liga Inggris

(Pekan ke-26, live Mola TV)

19.30 WIB: West Ham vs Newcastle United

22.00 WIB: Liverpool vs Norwich City

22.00 WIB: Crystal Palace vs Chelsea

22.00 WIB: Arsenal vs Brentford

22.00 WIB: Southampton vs Everton

22.00 WIB: Aston Villa vs Watford

22.00 WIB: Brighton vs Burnley.

Liga Italia

(pekan ke-26 )

21.00 WIB: Sampdoria vs Empoli (beIN Sports 3)

Liga Spanyol

(Pekan ke-25)

Sabtu, 19 Februari 2022

20.00 WIB: Granada vs Villarreal (beIN Sports 1)

22.15 WIB: Osasuna vs Atletico Madrid (beIN Sports 1).

Liga Jerman

(Pekan ke-23, Live Mola TV)

21.30 WIB: Augsburg vs Freiburg (Mola TV)

21.30 WIB: Wolfsburg vs Hoffenheim (Mola TV)

21.30 WIB: Arminia Bielefeld vs Union Berlin (Mola TV)

21.30 WIB: Stuttgart vs Bochum (Mola TV).

Liga Prancis

(Pekan ke-25)

23:00 Lens vs Lyon.

BRI Liga 1

(Pekan ke-26)

18.15 WIB: Persiraja Banda Aceh vs Persebaya Surabaya (Indosiar)

20.15 WIB: PSM Makassar vs Persita Tangerang (O Channel)

20.45 WIB: Persija Jakarta vs Persik Kediri (Indosiar).

Ahad dinihari, 20 Februari 2022

Liga Inggris

(Pekan ke-26, live Mola TV)

00.30 WIB: Manchester City vs Tottenham (SCTV).

Liga Italia

(pekan ke-26 )

00.00 WIB: AS Roma vs Hellas Verona (beIN Sports 3)

02.45 WIB: Salernitana vs AC Milan (beIN Sports 3).

Liga Spanyol

(Pekan ke-25)

00.30 WIB: Cadiz vs Getafe (beIN Sports 1)

03.00 WIB: Real Madrid vs Deportivo Alaves (beIN Sports 1)

Liga Jerman

(Ppekan ke-23, Live Mola TV)

00.30 WIB: Koln vs Eintracht Frankfurt (tvOne).

Liga Prancis

(Pekan ke-25)

03.00 WIB: Nantes vs PSG (RCTI+).

Untuk mendapatkan jadwal bola terbaru terus ikuti di laman Bola Tempo.

