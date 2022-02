Jadwal Bola Sabtu 26 Februari: MU, Man City, Real Madrid, Juventus, PSG

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ajad dinihari, 27 Februari 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Liga Inggris pekan ke-27 akan menampilkan aksi dua klub Manchester yang sama-sama disiarkan langsung SCTV. Manchester United akan menjamu Watford, sedangkan Manchester City berlaga di kandang Everton.

Liga Italia pekan ke-25 akan menampilkan laga Empoli vs Juventus. Selain itu ada jadwal Sassuolo vs Fiorentina dan Salernitana vs Bologna.

Di Liga Spanyol ada tampilan dua klub Madrid di laga berbeda. Real Madrid menyambangi Rayo Vallecano. Sedangkan Atletico Madrid menjamu Celta Vigo.

Liga Jerman menampilkan Eintracht Frankfurt vs Bayern Munchen. Sedangkan Liga Prancis menyajikan PSG vs St Etienne.

Jadwal bola selengkapnya

Sabtu, 26 Februari 2022

Liga Inggris

(Pekan ke-27)

19:30 WIB: Leeds United vs Tottenham

22:00 WIB: Brentford vs Newcastle

22:00 WIB: Brighton vs Aston Villa

22:00 WIB: Crystal Palace vs Burnley

22:00 WIB: Manchester United vs Watford (SCTV).

Liga Italia

(Pekan ke-25)

21:00 WIB: Salernitana vs Bologna (beIN Sports 3).

Liga Spanyol

(Pekan ke-26)

20:00 WIB: Real Mallorca vs Valencia (beIN Sports 1)

22:15 WIB: Getafe vs Alaves (beIN Sports 1).

Liga Jerman

(Pekan ke-24, live Mola TV)

21:30 WIB: Borussia Monchengladbach vs Wolfsburg

21:30 WIB: Bayer Leverkusen vs Arminia Bielefeld

21:30 WIB: Freiburg vs Hertha Berlin

21:30 WIB: Greuther Furth vs FC Koln

21:30 WIB: Union Berlin vs Mainz.

Liga Prancis

(Pekan ke26)

23:00 Strasbourg vs Nice.

Ahad dinihari, 27 Februari 2022

Liga Inggris

(Pekan ke-27)

00:30 WIB: Everton vs Manchester City (SCTV).

Liga Italia

(Pekan ke-25)

00:00 WIB: Empoli vs Juventus (beIN Sports 3)

02:45 WIB: Sassuolo vs Fiorentina (beIN Sports 3).

Liga Spanyol

(Pekan ke-26)

00:30 WIB: Rayo Vallecano vs Real Madrid (beIN Sports 1)

03:00 WIB: Atletico Madrid vs Celta Vigo (beIN Sports Connect).

Liga Jerman

(Pekan ke-24)

00:30 WIB: Eintracht Frankfurt vs Bayern Munchen (Mola TV dan tvOne).

Liga Prancis

(Pekan ke26)

03:00 PSG vs St Etienne.