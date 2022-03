BRI Liga 1: Bali United di Puncak Klasemen, Bagaimana Peluangnya Jadi Juara?

TEMPO.CO, Jakarta - Bali United saat ini menempati puncak klasemen BRI Liga 1 setelah mengalahkan Persela Lamongan pada pekan ke-28, Selasa, 1 Maret 2022. Bermain di Stadion Kompyang Sujana, Denpasar, Bali, tim berjuluk Serdadu menang 2-1.

Tim asuhan Stefano Cugurra mengemas 60 poin dari 18 kali menang, enam kali seri dan empat kali kalah. Mereka berhasil menanjak ke puncak setelah meraih kemenangan beruntun di lima laga terakhir.

Bali United bertengger di posisi teratas klasemen pada pekan ke-27 setelah mengalahkan Persipura Jayapura dengan skor 4-1. Tambahan tiga poin dari laga itu membuat mereka berhasil menggusur Arema FC yang saat itu kalah dari Persebaya Surabaya 0-1.

Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, menilai persaingan gelar juara Liga 1 musim 2021-2022 semakin menarik dengan enam laga tersisa. Ia pun mengingatkan kepada para pemainnya untuk tidak lengah.

"Pertama yang paling penting adalah hasil dari kami, sekarang kami berada di nomor satu. Jika kami berhasil meraih tiga poin, kami pasti tetap berada di nomor satu," kata Teco usai pertandingan melawan Persela, Selasa.

"Tapi saat klub lain Bhayangkara FC dan Arema tidak menang poin akan semakin bertambah jauh dan pertandingan tambah sedikit. Jadi semakin menarik semua tim akan bekerja keras sampai akhir musim," kata pelatih asal Brasil ini menambahkan.

Laga terdekat selanjutnya, Bali United akan berhadapan dengan Persija Jakarta. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu baru saja menderita kekalahan 2-0 dari Persib Bandung.

Bai United juga masih harus menghadapi Arema FC dan Persebaya Surabaya di sisa laga musim ini. Pada putaran pertama, Serdadu Tridatu bermain imbang tanpa gol melawan Singo Edan dan menang 3-1 dari Bajul Ijo.

Jika Bali United berhasil meraih kemenangan melawan Arema dan Persebaya setelah menaklukkan Persija, peluang mereka untuk meraih gelar kedua Liga 1 setelah 2019 semakin besar.

Jadwal sisa pertandingan Bali United di BRI Liga 1 2021-2022:

- Pekan ke-29, 6 Maret, Bali United vs Persija Jakarta

- Pekan ke-30, 11 Maret, Persiraja Banda Aceh vs Bali United

- Pekan ke-31, 15 Maret, Bali United vs Arema FC

- Pekan ke-32, 21 Maret, Madura United vs Bali United

- Pekan ke-33, 25 Maret, Bali United vs Persebaya Surabaya

- Pekan ke-34, Persik Kediri vs Bali United (belum diumumkan).

