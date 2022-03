Jadwal BRI Liga 1 Sabtu 5 Maret: 5 Laga, Aksi Persib dan Arema Live di Indosiar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal BRI Liga 1 mulai memasuki pekan Ke-29. Pada Sabtu, 5 Maret 2022, akan hadir lima pertandingan secara maraton, tiga di antaranya disiarkan langsung Indosiar dan satu oleh O Channel.

Dua dari lima jadwal pekan ini akan menampilkan persaingan tim di posisi tiga besar klasemen. Persib Bandung melawan Persiraja Banda Aceh, sedangkan Arema FC akan menghadapi Barito Putera.

Persib Bandung menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 57, tertinggal tiga poin dari Bali United. Maung Bandung unggul dua poin dari Arema yang ada di posisi ketiga.

Lawan keduanya ada di papan bawah. Barito Putera mulai bangkit bersama Rahmad Darmawan, tapi masih menempati posisi ke-15 klasemen dengan nilai 27, hanya unggul dua poin dari Persipura Jayapura di zona degradasi. Pesiraja ada di dasar klasemen dengan nilai 13.

Jadwal hari ini juga akan diwarnai laga Persik Kediri vs Madura United, Persikabo 1973 vs Persipura Jayapura, dan Borneo FC vs Persela Lamongan.

Simak jadwal Liga 1 Sabtu hari ini:

15.15 WIB: Persik Kediri vs Madura United (Indosiar)

15.15 WIB: Persikabo 1973 vs Persipura Jayapura (Vidio)

18.15 WIB: Barito Putera vs Arema FC (Indosiar)

20.00 WIB: Borneo FC vs Persela Lamongan (O Channel)

20.45 WIB: Persib Bandung vs Persiraja Banda Aceh (Indosiar).

Setelah laga hari ini, jadwal BRI Liga 1 pekan ke-29 masih akan hadir pada dua hari berikutnya. Salah satu laga besar yang akan tersaji adalah Bali United vs Persija Jakarta.

Inilah jadwal nya:

Ahad, 6 Maret 2022

15.15 WIB: PSM Makassar vs PSIS Semarang (Indosiar)

18.15 WIB: Persita Tangerang vs Persebaya Surabaya (Indosiar)

20.45 WIB: Bali United vs Persija Jakarta (Indosiar).

Senin, 7 Maret 2022

20.30 WIB: Bhayangkara FC vs PSS Sleman (Indosiar).

Klasemen BRI Liga 1

