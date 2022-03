Persaingan Posisi 3 BRI Liga 1 Sengit: Bhayangkara FC, Persebaya dan Arema FC

TEMPO.CO, Jakarta - Perebutan peringkat tiga BRI Liga 1 2021-2022 berlangsung sengit di pengujung akhir kompetisi. Tiga tim bersaing ketat untuk bisa menempati posisi tiga besar klasemen pada pekan ke-34.

Ketiga tim itu adalah Bhayangkara FC, Persebaya Surabaya dan Arema FC. Mereka saat ini menempati peringkat ketiga hingga kelima dengan koleksi 63 poin, 63 poin, dan 62 poin.

Nantinya tim yang berhasil finis di posisi ketiga berhak mendapatkan kesempatan untuk tampil di AFC Cup. Namun mereka harus memulainya dari babak playoff terlebih dahulu.

Tentu saja tiket tersebut akan sangat menggiurkan bagi mereka. Karena itu, persaingan posisi ketiga pun berlangsung sengit, setelah juara musim ini sudah dipastikan menjadi milik Bali United dan posisi kedua dikunci Persib Bandung.

Dari ketiga tim tersebut, Bhayangkara FC adalah tim yang sedikit lebih diuntungkan. Sebab, lawan mereka adalah Persiraja Banda Aceh, tim yang sudah memastikan diri turun ke kasta kedua musim depan.

Sementara, Persebaya akan berhadapan dengan Borneo FC. Meski Pesut Etam baru saja mengakhiri kerja sama dengan pelatih Fakhri Husaini, mereka merupakan tim kuat dan selama ini tidak mudah dikalahkan.

Untuk Arema FC, lawannya PSM Makassar. Meski Juku Eja berada di posisi ke-12, mereka bisa menjadi lawan yang sulit. Mereka biasa bermain ngotot hingga menit-menit akhir.

Di antara tiga tim itu, Bhayangkara FC memang memiliki peluang yang cukup. Namun, jangan melupakan bahwa Persebaya baru saja mengalahkan Bali United, tim yang juara BRI Liga 1 musim ini dengan skor telak 3-0 pada laga sebelumya.

Berikut hasil pertemuan ketiga tim tersebut di Liga 1 musim ini:

- Arema vs Persebaya: (0-1 dan 2-2)

- Arema vs Bhayangkara FC: (0-1 dan 1-1)

- Persebaya vs Bhayangkara: (1-2 dan 0-1)

Jadwal BRI Liga 1 pekan ke-34:

- Arema FC vs PSM Makassar, Rabu, 30 Maret 2022

- Persiraja Banda Aceh vs Bhayangkara FC, Rabu, 30 Maret

- Persebaya Surabaya vs Borneo FC, Rabu, 30 Maret 2022

