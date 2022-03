Jadwal FIFA Matchday Malam Ini: Belanda vs Jerman, Juga Inggris, Spanyol, Italia

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Selasa malam hingga Rabu dinihari WIB, 29 Maret 2022, akan menyajikan rangkaian laga uji coba FIFA Matchday. Ada laga besar Belanda vs Jerman. Inggris, Italia, Spanyol, dan Prancis juga bermain.

Laga Belanda vs Jerman akan berlangsung di Johan Cruijff Arena. Amsterdam, mulai 01.45 WIB. Kedua tim akan memanfaatkan uji coba ini sebagai persiapan menuju Piala Dunia 2022, yang akan berlangsung di Qatar akhir tahun ini.

Kedua tim diprediksi akan menurunkan pemain terbaiknya, juga memberi kesempatan pada para bintang yang kurang mendapat kesempatan bermain di klubnya. Belanda akan mengandalkan Memphis Depay, Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, dan Georginio Wijnaldum. Jerman juga masih akan mengandalkan Thomas Muller dan Manuel Neuer, selain bintang muda seperti Kai Havertz.

Dalam lima pertemuan antara kedua tim sebelumnya, Belanda menang dua kali dan Jerman menang sekali. Laga terakhir mereka berlangsung pada 2019, yang dimenangi Belanda 4-2.

Malam ini, Inggris akan menjamu Pantai Gading di Wembley, mulai 01.45 WIB. Inggris akan mematangkan tim untuk persiapan Piala Dunia 2022, sedangkan lawannya sudah dipastikan gagal lolos.

Pada laga lain, Spanyol akan melawan Islandia, Prancis melawan Afrika Selatan, Italia menghadapi Turki, Denmark menghadapi Serbia, sedangkan Belgia ditantang Burkina Faso.

Jadwal Bola Uji Coba FIFA Matchday

(Live Mola TV)

Selasa, 29 Maret 2022

19:00 Singapura vs Filipina

22:00 Kepulauan Faroe vs Liechtenstein

22:00 Kroasia vs Bulgaria

23:00 Albania vs Georgia

23:00 Belarusia vs Bahrain

23:00 Denmark vs Serbia

23:00 Finlandia vs Slovakia

23:00 Swiss vs Kosovo.

Rabu, 30 Maret 2022

00:00 Malta vs Kuwait

00:00 Norwegia vs Armenia

00:30 Qatar vs Slovenia

00:45 Israel vs Romania

01:45 Austria vs Skotlandia

01:45 Belanda vs Jerman

01:45 Belgia vs Burkina Faso

01:45 Bosnia & Herzegovina vs Luksembourg

01:45 Inggris vs Pantai Gading

01:45 Irlandia vs Lithuania

01:45 Irlandia Utara vs Hungaria

01:45 Spanyol vs Islandia

01:45 Turki vs Italia

01:45 Wales vs Republik Cek

02:00 Mauritania vs Libya

02:15 Perancis vs Afrika Selatan.

