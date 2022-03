Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Afrika: Senegal Depak Mesir, Ghana Lolos

TEMPO.CO, Jakarta - Babak Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Afrika (CAF) sudah tuntas digelar. Lima tiket pun sudah terdistribusi.

Tim-tim yang berhasil lolos adalah Ghana, Senegal, Tunisia, Maroko, dan Kamerun. Mereka melaju setelah secara agregat memenangi dua pertemuan kualifikasi babak ketiga.

Timnas Senegal lolos dengan menyingkirkan Mesir. Setelah kalah 1-0 pada leg pertama, Senegal menang 1-0 dalam pertemuan kedua, Rabu dinihari, 30 Maret 2022. skor 1-1, sehingga adu penalti dilakukan.

Senegal akhirnya melaju setelah memenangi adu penalti itu dengan skor 3-1. Mohamed Salah termasuk satu dari tiga pemain Mesir yang gagal mencetak gol dari penalti. Sedangkan bintang Senegal Sadio Mane mampu mencetak gol.

Kamerun dan Ghana sama-sama lolos dengan keunggulan gol tandang. Ghana meraih hasil 1-1 di kandang Nigeria. Skor akhir juga 1-1 dan gol tandang membuat Ghana lolos. Kamerun menang 2-1 di kandang Aljazair. Skor akhir menjadi 2-2 dan Kamerun melaju karena keunggulan gol di kandang lawan.

Dalam laga lain. Maroko mengalahkan Kongo 4-1 dan lolos dengan agregat 5-2. Sedangkan Tunisia menahan Mali 0-0, sehingga unggul agregat 1-0.

Inilah hasilnya:

Nigeria vs Ghana 1-1 (skor akhir 1-1, Ghana lolos berkat gol tandang)

Senegal vs Mesir 1-0 (skor akhir 1-1, Senegal menang adu penalti 3-1)

Aljazair vs Kamerun 1-2 (2-2, Kamerun lolos berkat keunggulan gol tandang)

Maroko vs Kongo 4-1 (5-2)

Tunisia vs Mali 0-0 (skor akhir 1-0).

Di antara kelima tim yang lolos dari Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Afrika ini, Kamerun menjadi tim yang paling sering berlaga di Piala Dunia. Mereka akan tampil untuk kedelapan kalinya. Maroko dan Tunisia sama-sama pernah berlaga lima kali, Ghana tiga kali, dan Senegal baru dua kali.

