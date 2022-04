Klasemen Liga Spanyol Pekan 33: Sociedad vs Barcelona 0-1, Sevilla Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Spanyol pada Jumat dinihari, 22 April 2022, menampilkan rangkaian laga pekan ke-33. Barcelona dan Sevilla sama-sama menang.

Barcelona menang 1-0 saat berlaga di kandang Real Sociedad. Hasil itu menunda perayaan gelar juara Real Madrid setidaknya hingga dua laga lagi.

Barcelona unggul lewat gol Pierre-Emerick Aubameyang pada menit ke-11. Pemain Gabon itu menjebol gawang lawan setelah memanfaatkan umpan Ferran Torres.

Berkat hasil ini, Barcelona naik ke posisi kedua klasemen, menggeser Atletico Madrid, yang kemudian juga tergeser Sevilla ke posisi keempat. Barca kini mengemas nilai 63, tertinggal 15 poin dari Real Madrid.

Barcelona baru bermain 32 kali dan Madrid sudah bermain 33 kali. Bila Barca memenangi satu laga tundanya, maka jarak keduanya akan menjadi 12. Dengan lima laga tersisa, Real Madrid masih membutuhkan empat poin untuk menjadi juara.

Dalam pertandingan lainnya, Sevilla menang 3-2 di kandang Levante. Hasil itu membuat mereka sementara aman di posisi tiga besar.

Dua gol Sevilla dicetak Jesus Corona dan gol lainnya diceploskan Jule Kounde. Sedangkan gol Levante dicetak Jose Morales dari titik penalti dan Roberto Soldado. Morales juga gagal mencetak gol dari titik penalti lainnya.

Kemenangan ini jadi kebangkitan Sevilla setelah dikalahkan Real Madrid 2-3. Mereka menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 63. Levante ada di posisi ke-19 dengan nilai 25.

Liga Spanyol

(Pekan ke-33)

Hasil Jumat dinihari, 22 April 2022

Espanyol vs Rayo Vallecano 0-1

Levante vs Sevilla 2-3

Cadiz vs Ath Bilbao 3-2

Real Sociedad vs Barcelona 0-1.

Hasil sebelumnya:

Atletico Madrid vs Granada 0-0

Celta Vigo vs Getafe 0-2

Osasuna vs Real Madrid 1-3

Mallorca vs Alaves 2-1

Real Betis vs Elche 0-1

Villarreal vs Valencia 2-0.

Klasemen Liga Spanyol

No Tim Main Gol Poin 1 Real Madrid 33 69-29 78 2 FC Barcelona 32 61-32 63 3 Sevilla FC 33 49-27 63 4 Atletico Madrid 33 59-39 61 5 Real Betis 33 56-38 57 6 Real Sociedad 33 32-31 55 7 Villarreal CF 33 53-31 52 8 Athletic Club 33 39-34 48 9 CA Osasuna 33 34-44 44 10 Valencia CF 33 44-48 42 11 RC Celta 33 36-37 39 12 Espanyol 33 37-45 39 13 Elche CF 33 36-44 38 14 Rayo Vallecano 32 33-38 37 15 Getafe CF 33 31-37 35 16 RCD Mallorca 33 29-53 32 17 Cadiz CF 33 29-46 31 18 Granada CF 33 35-56 30 19 Levante UD 33 41-65 25 20 Alavés 33 26-55 25



