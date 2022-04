Prediksi Chelsea vs West Ham di Liga Inggris Pekan Ke-34 Malam Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Chelsea vs West Ham akan hadir pada pekan ke-34 Liga Inggris di Stamford Bridge, Ahad malam, 24 April 2022. Laga ini akan berlangsung mulai 20.00 WIB, dengan disiarkan Mola TV.

Tiga poin menjadi incaran kedua tim, yang sama-sama berjuang untuk mendapatkan tiket sepak bola Eropa musim depan.

Chelsea tengah limbung setelah kalah dari Arsenal pada laga terkini. Bermain di Stamford Bridge, the Blues dipermalukan the Gunners 2-4. Hasil ini membuat pasukan Thomas Tuchel gagal menjauh dari kejaran Arsenal. Dengan 62 poin yang dikoleksi, Chelsea hanya unggul dua poin dari the Gunners namun menyimpan dua laga lebih banyak.

Menjelang pertandingan, Thomas Tuchel menyoroti jumlah gol yang dilesakkan Arsenal pada pertandingan sebelumnya. Chelsea merupakan tim dengan jumlah kebobolan tertinggi di antara tiga tim teratas, 27 kali kemasukan. Namun, Tuchel yakin timnya dapat bertahan lebih baik di laga selanjutnya.

"Saya khawatir soal kesalahan yang kami lakukan. Dalam laga kontra Arsenal, kami kemasukan gol aneh dan kami kebobolan lebih banyak dari yang kami harapkan sejak jeda internasional," kata Tuchel.

"Ini sangat merugikan kami, karena tidak hanya membuat Anda kehilangan gol, tapi juga kepercayaan diri dan keyakinan Anda pada apa yang Anda lakukan."

Lini belakang bukan satu-satunya kekhawatiran Chelsea jelang kunjungan West Ham ke Stamford Bridge. Klub London barat ini juga memiliki rapor buruk di laga akhir-akhir ini. Kekalahan dari Arsenal merupakan yang ketiga kali terjadi dari lima pertandingan terakhir di Stamford Bridge.

Sebelumnya, Chelsea secara mengejutkan digulung Brentford 1-4 dan dipermalukan Real Madrid 1-3 pada leg pertama perempat final Liga Champions. Sementara itu, West Ham mulai kehabisan bensin setelah sempat menjadi salah satu kandidat ke Liga Champions musim depan.

Berbagi fokus dengan Liga Europa mungkin menjadi salah satu penyebab menurunnya penampilan tim di Liga Inggris. Tim besutan David Moyes ini hanya mengeruk dua kemanangan dari lima partai terakhir di Liga Inggris dan makin jauh dari posisi empat besar.

The Hammers saat ini berada di posisi tujuh, dengan koleksi 52 poin. Mereka delapan angka di belakang Arsenal yang ada di urutan empat, tapi telah melakoni pertandingan lebih banyak.

West Ham United akan bertemu Eintracht Frankfurt di semifinal Liga Europa dan jika berhasil keluar sebagai kampiun mereka bisa mendapatkan tiket otomatis ke Liga Champions.

The Hammers mengantungi 21 poin dari 16 laga tandang Liga Inggris musim ini, dan kini berambisi meraih dua kemenangan atas Chelsea usai membekuk merekan 3-2 di London Stadium pada Desember tahun lalu.

Lima Pertemuan Terakhir

04/12/2021 West Ham 3-2 Chelsea

24/04/2021 West Ham 0-1 Chelsea

21/12/2020 Chelsea 3-0 West Ham

01/07/2020 West Ham 3-2 Chelsea

30/11/2019 Chelsea 0-1 West Ham.

Kabar Terkini Kedua Tim

Chelsea: The Blues tanpa diperkuat Antonio Rudiger (pangkal paha) dan Mateo Kovacic (engkel) untuk pertandingan akhir pekan ini, setelah Tuchel mengonfirmasi keduanya tidak tersedia.

Setelah penampilan tak maksimal dari the Blues melawan Arsenal, Thiago Silva dan Kai Haverts kemungkinan kembali ke starting line-up.

West Ham United: David Moyes megalami krisisi lini belakang, dengan Craig Dawson menjadi satu-satunya bek sentral yang fit setelah Issa Diop mengikuti jejak Angelo Ogbonna dan Kurt Zouma masuk ruang perawatan.

Dengan begitu, Declan Rice berpotensi diturunkan ke lini belakang, bisa dalam formasi empat bek bersama Dawson atau tiga bek yang membuat Aaron Cresswell ditarik ke sektor bek tengah.

Perkiraan Pemain

Chelsea (4-2-2-2): Edouard Mendy; Reece James, Trevoh Chalobah, Thiago Silva, Marcos Alonso; Jorginho, N'Golo Kante; Mason Mount, Hakim Ziyech; Kai Havertz, Timo Werner.

Pelatih: Thomas Tuchel.

West Ham United (4-5-1): Lukasz Fabianski; Ben Johnson, Craig Dawson, Declan Rice, Aaron Cresswell; Jarrod Bowen, Pablo Fornals, Tomas Soucek, Manuel Lanzini, Said Benrahma; Michail Antonio.

Pelatih: David Moyes.

Prediksi Chelsea vs West Ham United

Chelsea mengalami rangkaian hasil buruk di kandang sendiri dan kalah empat kali dalam laga terakhirnya. Karena itu, faktor kandang tak akan jadi keuntungan mereka dalam laga ini. Kedua tim akan memiliki peluang menang sama besar. Kemungkinan laga berakhir seri juga sangat terbuka.

Baca Juga: Prediksi Liverpool vs Everton di Liga Inggris Malam Ini