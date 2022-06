Bursa transfer Liga 1: Persib Bandung Umumkan Kedatangan Daisuke Sato

TEMPO.CO, Jakarta - Persib Bandung merekrut pemain timnas Filipina Daisuke Sato. Klub Liga 1 itu mengumumkan rekrutan barunya lewat media sosial, Sabtu.

"It's official now! Wilujeng Sumping Daisuke Sato," tulis Persib di laman twitter klub berjuluk Maung Bandung itu.

Daisuke Sato melengkapi slot pemain asing Persib, ia menggantikan Mohammed Rashid untuk mengisi slot pemain asing Asia.

Perekrutan Daisuke Sato yang berposisi bek kiri itu sedikit mengejutkan karena sebelumnya Persib santer dihubungkan dengan pemain Filipina lain, yakni Mark Hartman.

Daisuke Sato adalah pemain kelahiran 20 September 1994 dan ia sudah malang melintang di kancah sepak bola Asia dan Eropa.

Ia mengawali karier sepak bolanya bersama klub Jepang Urawa Reds U-18 sebelum akhirnya bergabung dengan Sendai Uni di tahun 2012.

Tahun 2014 ia bergabung dengan klub Filipina, Global Cebu sebelum akhirnya memutuskan hijrah ke klub Rumania, ACSM Poli lasi.

Sato juga empat bermain untuk tim asal Denmark, AC Horens dan kembali ke Rumania untuk bergabung dengan Sepsi OSK.



Setelah berkarier di Eropa, Pada tahun 2019 Daisuke Sato kembali ke Asia Tenggara dan bergabung dengan klub Thailand Muangthong United.



Setelah dua musim bersama Muangthong United, pada 2019 ia hijrah ke Suphanburi FC. Di klub ini pun ia hanya bermain selama dua musim dan tahun 2021 dan hijrah ke Ratchanburi FC.