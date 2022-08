Liga Inggris Pekan Keempat Tuntas: Rekap Hasil, Top Skor, Klasemen, dan Jadwal Berikutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian jadwal pekan keempat Liga Inggris sudah usai digelar. Jadwal pekan kelima akan berlangsung tengah pekan ini.

Pada pekan keempat, klub-klub besar mampu meraih kemenangan. Manchester United mengalahkan Southampton 1-0, Manchester City menekuk Crystal Palace 4-2, Arsenal menang 2-1 atas Fulham, dan Chelsea mengalahkan Leicester City 2-1. Liverpool bahkan menghantam Bournemouth dengan skor 9-0.

Arsenal kini menjadi satu-satunya tim yang terus menang dalam empat laga awalnya. Mereka memuncaki klasemen dengan nilai 12, unggul dua angka dari Manchester City, Tottenham Hotspur, dan Brgihton.

Rekap Hasil Liga Inggris Pekan Keempat

Sabtu, 27 Agustus 2022

Southampton vs Manchester United 0-1

Brentford vs Everton 1-1

Brighton vs Leeds United 1-0

Chelsea vs Leicester City 2-1

Liverpool vs Bournemouth 9-0

Manchester City vs Crystal Palace 4-2

Arsenal vs Fulham 2-1.

Minggu, 28 Agustus 2022

Aston Villa vs West Ham 0-1

Wolverhampton vs Newcastle 1-1

Nottingham Forest vs Tottenham 0-2.

Pertandingan pekan kelima akan berlangsung mulai Rabu dinihari, 31 Agustus 2022. Pada pekan ini antara lain ada laga Southampton vs Chelsea, Liverpool vs Newcastle United, dan Leicester vs Manchester United yang disiarkan langsung SCTV.

Simak jadwal Liga Inggris pekan kelima selengkapnya (Live Vidio):

Rabu, 31 Agustus 2022

01:30 Crystal Palace vs Brentford

01:30 Fulham vs Brighton

01:45 Southampton vs Chelsea (SCTV)

02:00 Leeds vs Everton.

Kamis, 1 September 2022

01:30 Arsenal vs Aston Villa

01:30 Bournemouth vs Wolves

01:30 Manchester City vs Nottingham

01:45 West Ham vs Tottenham

02:00 Liverpool vs Newcastle United (SCTV).

Jumat, 2 Agustus 2022

02:00 Leicester vs Manchester United (SCTV).

