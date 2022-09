Prediksi Persebaya Surabaya vs Bali United Pekan Kedelapan Liga 1 Jumat Sore

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Persebaya Surabaya vs Bali United menjadi salah satu pertandingan pekan kedelapan Liga 1 2022-2023 yang digelar Jumat, 2 September 2022. Duel kedua kesebelasan ini akan dimulai 16.00 WIB dan disiarkan langsung oleh Indosiar.

Tim Bajul Ijo mengincar kemenangan ketiga beruntun saat menjamu juara bertahan Liga 1 di Stadion Bung Tomo, Surabaya. Dua laga terakhir, mereka mengalahkan PSIS Semarang 1-0 di kandang, berikutnya menang 1-0 di PSS Sleman.

Skuad asuhan Aji Santoso mempunyai catatan bagus tampil di kandang musim ini. Mereka tak terkalahkan, dengan dua kemenangan dan sekali imbang.

Catatan itu bisa menjadi modal penting ketika menghadapi Bali United yang dalam tren positif. Mereka berhasil meraih kemenangan tiga kali beruntun setelah kekalahan kandang 1-2 dari Arema FC.

Sebelum bertandang ke Surabaya, tim berjuluk Serdadu Tridatu ini menang telak dari Persik Kediri 4-0 pada Sabtu lalu. Di laga itu, skuad asuhan Stefano Cugurra alias Teco, tampil solid dalam menyerang dan bertahan.

Bali United yang kini menempati peringkat empat besar dengan 15 poin, tertinggal tiga angka dari Borneo FC yang memimpin klasemen sementara Liga 1, bakal menjadi ujian bagi Persebaya.

Mengalahkan Bali United akan menjadi target Persebaya yang mengincar kemenangan ketiga beruntun di musim ini, sekaligus menjaga catatan tak terkalahkan di kandang sendiri.

Persebaya telah mempersiapkan diri dengan baik menjelang laga melawan Bali United. Mereka menunjukkan perbaikan dalam barisan lini belakang. Dari tujuh laga yang dilakoni, tim asuhan Aji Santoso menempati peringkat keempat tim paling sedikit kebobolan (enam gol), di bawah Madura United (5 gol), PSM Makassar dan Persija Jakarta (4 gol).

Hal itu bisa menjadi modal penting karena Bali United memiliki produktivitas tinggi dalam menciptakan gol. Ilija Spasojevic dan rekan-rekannya telah mengemas 15 gol dalam tujuh pertandingan mereka di Liga 1 musim ini.

Komentar Aji Santoso dan Teco

Aji berharap dukungan dari puluhan ribu Bonek, sebutan untuk suporter Persebaya, memompa motivasi pemain untuk meraih tiga poin.

"Seluruh komponen tim, yang jelas sudah siap untuk besok. Bermain di kandang sendiri mudah-mudahan anak-anak makin termotivasi untuk memenangkan pertandingan," ujarnya seperti dikutip dari laman klub, Jumat, 2 September 2022.

"Bali jelas tim berkualitas. Pelatih dan pemainnya bagus. Tentu tidak mudah mengalahkan mereka. Tapi saya telankan ke anak-anak bahwa kami juga tim bagus. Tidak ada yang boleh minder, apalagi kami main kandang."

"Kami sudah menyiapkan antisipasi. Kelebihan dari Bali United sudah kami identifikasi dan kami sudah persiapkan cara mengatasinya."

Teco mengakui Persebaya adalah tim yang bagus. Bali United kalah dalam dua pertemuan musim lalu dengan skor 3-1 dan 0-3.

Namun, saat keduanya berhadapan di turnamen pramusim Piala Presiden 2022, Serdadu Tridatu menang 1-0 atas Persebaya.

"Musim lalu di Liga 1, Bali United harus terima hasil kalah dua kali pertemuan. Mereka bermain lebih bagus," kata pelatih asal Brasil ini.

"Namun, musim in, kami sudah bertemu di Piala Presiden, dan Bali United berhasil menang. Saya pikir kedua tim besok (hari ini) akan menampilkan permainan menarik dan menghibur karena kedua tim memiliki pemain bagus dan berkualitas," ujarnya.

Prediksi Susunan Pemain

Persebaya (4-2-3-1): Satria Tama; Koko Ari, Leo Lelis, Rizky Ridho, Altariq Ballah; Andre Oktaviansyah, Alwi Slamat; Ahmad Nufiandani, Marselino Ferdinan, Sho Yamamoto; Silvio Rodrigues

Pelatih: Aji Santoso

Bali United (4-2-3-1): Muhammad Ridho; Novri Setiawan, Jajang Mulyana, Willian Pacheco, Ricky Fajrin; Brwa Nouri, Fadil Sausu; Irfan Jaya, Eber Bessa, Privat Mbarga; Ilja Spasojevic

Pelatih: Stefano Cugurra

5 Laga Terakhir Persebaya

27 Agustus 2022 – PSS Sleman vs Persebaya: 0-1

23 Agustus 2022 – Persebaya vs PSIS Semarang: 1-0

19 Agustus 2022 – Borneo FC vs Persebaya: 2-1

14 Agustus 2022 – Persebaya vs Madura United: 2-2

7 Agustus 2022 – Bhayangkara FC vs Persebaya: 1-0

5 Laga Terakhir Bali United

27 Agustus 2022 – Bali United vs Persik Kediri: 4-0

23 Agustus 2022 – Persib Bandung vs Bali United: 2-3

18 Agustus 2022 – Barito Putera vs Bali United: 1-2

13 Agustus 2022 – Bali United vs Arema FC: 1-2

4 Agustus 2022 – Bali United vs Rans Nusanatara FC: 3-2

Prediksi Pertandingan Persebaya Surabaya vs Bali United

Persebaya dengan rekor tak terkalahkan dalam tiga laga kandang mereka di Liga 1 musim ini, diperkirakan bakal berlanjut. Tim asuhan Aji Santoso diyakini akan mampu meredam permainan Bali United.

PERSEBAYA.ID, BALIUTD.COM, SKOR.ID

