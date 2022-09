Klasemen Liga Italia Pekan Kelima Setelah AS Roma Dipermalukan Udinese 0-4

Sabtu, 3 September 2022

Fiorentina vs Juventus 1-1

AC Milan vs Inter Milan 3-2

Lazio vs Napoli 1-2.

Minggu, 4 September 2022

Cremonese vs Sassuolo 0-0

Spezia vs Bologna 2-2

Hellas Verona vs Sampdoria 2-1

Udinese vs AS Roma 4-0.

Senin, 5 September 2022

23:30 WIB Monza vs Atalanta

23:30 WIB Salernitana vs Empoli

Selasa, 6 September 2022

01:45 WIB Torino vs Lecce.

Klasemen Liga Italia

