Jadwal Liga Champions Rabu 6 September: PSG vs Juventus, Dinamo Zagreb vs Chelsea, Sevilla vs Manchester City

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions 2022-2023 untuk babak penyisihan grup akan dimulai Selasa malam ini, 6 September 2022. Hingga Rabu dinihari nanti akan berlangsung delapan pertandingan secara maraton.

Rangkaian pertandingan malam ini akan diwarnai big match PSG vs Juventus. Laga yang berlangsung di Paris, Prancis, ini akan disiarkan secara langsung oleh SCTV. kedua tim akan berlaga di Grup H, yang juga diisi Benfica dan Maccabi Haifa yang akan saling berhadapan malam ini.

Malam ini juga akan hadir dua partai dari Grup E, Dinamo Zagreb vs Chelsea dan Salzburg vs AC Milan. Adapun juara bertahan Real Madrid akan menyambangi Celtic. Di grup sama, Grup F, juga akan hadir laga RB Leizpig vs Shakhtar Donetsk.

Jadwal Grup G malam ini akan menampilkan laga Sevilla vs Manchester City. Adapun Dortmund akan melawan Copenhagen.

Laga big match lain, Inter Milan vs Bayern Munchen, akan hadir Kamis dinihari. Laga ini pun ditayangkan SCTV. Kedua tim menjadi bagian dari Grup C yang disebut grup neraka. Grup ini juga diisi Barcelona yang akan menghadapi menjau Viktoria Plzen (Republik Cek).

Jadwal Liga Champions Pekan Pertama

Selasa malam, 6 September 2022

23.45 WIB: Dinamo Zagreb vs Chelsea (SCTV)

23.45 WIB: Dortmund vs Copenhagen (Vidio)

Rabu dinihari, 7 September 2022

02.00 WIB: Salzburg vs AC Milan (Vidio)

02.00 WIB: Celtic vs Real Madrid (Vidio)

02.00 WIB: RB Leizpig vs Shakhtar Donetsk (Vidio)

02.00 WIB: Sevilla vs Manchester City (Vidio)

02.00 WIB: PSG vs Juventus (SCTV)

02.00 WIB: Benfica vs Maccabi Haifa (Vidio).

