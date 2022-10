Jadwal Bola Senin Malam Ini 31 Oktober: Elche vs Getafe, Verona vs AS Roma

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Selasa dinihari, 31 Oktober 2022, akan menampilkan pertandingan Liga Spanyol dan Liga Italia. Ada laga Elche vs Getafe serta Verona vs AS Roma.

Liga Spanyol akan menghadirkan laga terakhir pekan ke-12: Elche vs Getafe. Kedua tim masih berjuang untuk meninggalkan zona degradasi.

Getafe saat ini menempati posisi kedelapan klasemen dengan nilai 10, unggul enam angka dari Elche yang ada di dasar klasemen. Bila menang, Getafe akan bisa meninggalkan zona merah dan akan naik ke posisi 14. Adapun posisi Elche belum akan berubah meski menang.

Dari Liga Italia akan hadir dua laga pekan ke-12: Verona vs AS Roma dan Monza vs Bologna.

Verona saat ini menempati ke-19 klasemen dengan nilai 5. AS Roma ada di posisi keenam dengan nilai 22 dan bisa naik ke posisi keempat bila menang.

Monza ada di posisi ke-15 klasemen dengan nilai 10. Sedangkan Bologna ada di atasnya dengan nilai sama.

Laga Monza vs Bologna akan diwarnai dedikasi dan dukungan pemain Monza untuk untuk Pablo Mari, rekan setim mereka yang jadi korban penusukan Kamis lalu. Sebelum laga juga akan dilakukan hening cipta untuk korban meninggal dalam insiden penusukan yang melukai Mari.

Jadwal Bola Selasa Dinihari, 1 November 2022:

Liga Spanyol

(Pekan Ke-12, live Bein Sport)

03:00 WIB Elche vs Getafe.

Liga Italia

(Pekan Ke-12, lLive Bein Sport)

00:30 WIB Hellas Verona vs AS Roma

02:45 WIB Monza vs Bologna.

