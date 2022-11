Manchester United Bisa bertemu Barcelona atau Juventus di Liga Europa

TEMPO.CO, Jakarta - Dua kompetisi teratas Eropa sudah menyelesaikan fase penyisihan grup. Di Liga Europa, sebanyak delapan tim memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Sementara delapan tim lainnya akan berjuang lagi di playoff untuk memperebutkan jatah tiket sisanya.

Manchester United merupakan salah satu klub yang harus melewati babak playoff di Liga Europa. Tim asuhan Erik Ten Hag ini bakal bertemu dengan calon lawan yang terlempar dari Liga Champions. Kemenangan 1-0 atas Real Sociedad tidak cukup bagi Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan untuk menjadi juara grup.

Oleh sebab itu, babak gugur Liga Europa musim ini bisa menghadirkan laga besar klub papan atas Eropa. Barcelona dan Juventus menjadi dua klub raksasa Eropa yang berpeluang bertemu dengan Manchester United.

Ini bisa menjadi reuni bagi Cristiano Ronaldo. Penyerang Manchester United ini meninggalkan Juventus dua musim lalu.

Kemungkinan bertemunya Manchester United dengan Barcelona juga bisa terjadi. Dalam sejarahnya, Manchester United dan Barcelona telah bertemu 16 kali. Dari jumlah tersebut, Tim Setan Merah memiliki rapor yang tidak bagus.

Manchester United hanya mampu meraih tiga kemenangan, mengalami enam kekalahan, dan empat kali imbang. Dalam empat duel terakhir, Manchester United selalu mengalami kekalahan. Meski demikian, tentu saja kali ini hasilnya bisa berbeda.

Sementara itu, Manchester United sudah bertemu 14 kali dengan Juventus. Setan Merah meraih enam kemenangan, dua kali imbang, dan mengalami enam kekalahan.

Pertemuan terakhir kedua tim ditandai pula dengan gol Cristiano Ronaldo. Ketika itu, dalam fase grup yang digelar pada 7 November 2018, Cristiano Ronaldo mencetak gol ke gawang Manchester United. Namun, gol tersebut tidak cukup menghindarikan Juventus dari kekalahan setelah mereka kemasukan dua gol.

Selain Barcelona dan Juventus, Manchester United juga berpeluang menghadapi klub lainnya yang juga terlempar dari Liga Champions seperti Ajax Amsterdam, Bayer Leverkusen, Sevilla, atau Sporting CP.

Liga Europa

Juara grup (lolos ke 16 besar): Real Betis, St-Gilloise, Freiburg, Real Sociedad, Frenecvaros, Feyenord, Arsenal, Fenerbache.

Runner up (harus ikut playoff): Manchester United, Midtylland, Nantes, AS Monaco, PSV Eindhoven, AS Roma, Union Berlin, Rennes

8 tim dari Liga Champions untuk playoff Liga Europa: Ajax Amsterdam, Barcelona, Juventus, Bayer Leverkusen, Salzburg, Sevilla, Shakhtar Donetsk, Sporting CP

