15 Fakta Menarik Harry Maguire, Pernah Diancam Bom Usai Kalah dari Liverpool

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak kepindahannya ke Manchester United (MU), nama Harry Maguire selalu menjadi perbincangan fans setan merah. Maguire yang didapuk sebagai kapten tim ternyata menyimpan fakta menarik dalam hidupnya. Apa saja? Simak uraiannya berikut ini.

Fakta Menarik Harry Maguire

Maguire lahir 5 Maret 1993 di Sheffield. Pemain Timnas Inggris ini dikontrak 6 tahun oleh Manchester United dengan mahar sekitar 85 juta Poundsterling (Rp 1,4 triliun) dari klub sebelumnya Leicester City pada tahun 2019. Dengan banderol transfer tersebut, Maguire dinobatkan menjadi salah satu bek termahal di dunia.

Aksinya di lapangan terkadang mendapat sorotan terutama oleh fans MU. Namun dibalik itu, ternyata ada sejumlah hal menarik tentang Harry Maguire yang mungkin belum Anda tahu. Berikut fakta-fakta Harry Maguire.

1. Nama Depannya Bukan Harry

Banyak orang mengira jika nama lengkap Maguire terdiri dari dua kata. Padahal Maguire memiliki nama depan Jacob dan Harry sebagai nama tengahnya. Sehingga nama aslinya ialah Jacob Harry Maguire.

2. Jago Olahraga Rugbi dan Hoki

Meski dikenal sebagai pemain sepak bola, Maguire juga memiliki keahlian di bidang olahraga lain. Ia dikeatahui menyukai olahraga rugbi, hoki, badminton, dan tenis. Sampai saat ini, Maguire masih aktif melakukan permainan olahraga tersebut untuk meningkatkan kelenturan tubuh dan membangun keberanian.

3. Bakat Bermain Bola dari Keluarga

Fakta menarik Harry Maguire selanjutnya ialah dirinya yang lahir dari keluarga pesepakbola. Kakak sulungnya, Joe merupakan pemain klub Crawley Town, dari hasil pinjaman Fleetwood Town. Adik laki-lakinya, Laurence menjadi kapten England C dan masuk Chesterfield. Bahkan saudarinya pernah membintangi Handsworth Paramore Ladies.

4. Diancam Bom Pasca Kalah Telak dari Liverpool

Berdasarkan laporan BBC, Maguire memperoleh surat elektronik berisi ancaman bom. Surat yang tidak diketahui siapa pengirimnya itu diduga merupakan bentuk kekecewaan dari fans MU. Performa Maguire ketika melawan Liverpool dinilai sangat buruk. Sehingga salah satu penggemar berniat untuk meletakkan bahan peledak di kediaman Maguire.

5. Menganggap Semua Pemain Bola Adalah Lawan

Ketika peluit tanda bermain dibunyikan, Maguire akan menganggap semua pemain tim sebelah adalah lawan pertandingan. Kecuali wasit yang dia sebut bukanlah sosok yang pantas menjadi ‘korban’ kehebatannya. Sampai-sampai ia ditakuti oleh kedua kiper dalam satu kompetisi.

6. Memprediksi Gol Pertama di Premier League

Fakta Harry Maguire berikutnya ialah ketepatannya dalam memprediksi gol di liga utama. Hal ini diperlihatkan dari hasil tangkapan layar sang adik, Laurence Maguire di Twitter. Benar saja, pada menit ke-66, sundulan Maguire yang mengarah sepak pojok bisa menembus gawang lawan.

7. PFA League One Team of The Year Selama Tiga Musim

Sesaat menjadi bagian skuat utama Sheffield United, Harry Maguire menyajikan penampilan yang mengesankan. Oleh karena itu, ia memperoleh gelar sebagai PFA League One Team of The Year sebanyak tiga kali berturut-turut. Dan membuat Hull City menaruh minat kepadanya, serta rela membayar uang sebesar Rp 44 miliar.

8. Membawa Kantong Sampah Berisi Pakaian

Saat sesi latihan di St. George's Park, Maguire terlihat menenteng kantong plastik sampah berwarna hitam. Ternyata, kantong tersebut ia alih fungsikan menjadi tempat meletakkan pakaian kotor. Berkat kelakuan lucunya tersebut, ia sempat dijadikan lelucon di media sosial. Maguire tampak seperti maba (mahasiswa baru) yang polos dan menggemaskan.

9. Memiliki Nama Panggilan

Terkenal garang di atas lapangan hijau, Maguire kerap diganggu oleh teman-temannya. Misalnya saat Jamie Vardy yang menanyakan ukuran diameter kepala Maguire dalam sebuah konferensi pers. Pertanyaan itu timbul karena keberhasilan Maguire membantai tim Swedia, hingga mendapat julukan “Slab-head”.

10. Diincar Brand Puma

Tiga brand raksasa perlengkapan olahraga, yakni Adidas, Nike, dan Under Armour saling berebut Harry Maguire. Dari pertarungan ketat, akhirnya ia memutuskan untuk menerima kontrak dari Puma. Uang yang diterima Maguire setiap tahunnya diperkirakan mencapai 700 ribu Poundsterling.

11. Fans John Terry dan Rio Ferdinand

Walau tumbuh menjadi pemain kelas kakap, Harry Maguire tentu saja memiliki idola yang dianggapnya sebagai panutan. John Terry dan Rio Ferdinand adalah pemain yang sangat dikaguminya. Tidak mengherankan apabila ia memilih nomor ‘5’ sebagai nomor punggung untuk Red Devil Jersey.

12. Siapa Pacar Harry Maguire?

Pertanyaan mengenai pasangan Harry Maguire sering ditanyakan penggemar. Ternyata, Harry Maguire telah resmi bertunangan dengan Fern Hawkins pada 17 Februari 2018. Perempuan yang berhasil merebut hati Maguire itu adalah teman masa kecilnya. Ia lulusan program sarjana bidang sains dan fisioterapi. Bahkan keduanya dikaruniai putri cantik bernama Lille Saint Maguire.

13. Hampir Jadi Model Uang Kertas Baru Pecahan 50 Poundsterling

Lebih dari 15 ribu orang menandatangani petisi untuk mewujudkan wajah Maguire tercetak pada uang kertas Inggris. Bahkan bek kanan tim Inggris, Kyle Walker juga menyumbang suaranya. Fakta menarik Harry Maguire yang satu ini dianggap menjadi wujud penghargaan atas penampilan apiknya di Piala Dunia 2018.

14. Alasan Menjadi Pemain Sepak Bola

Dikaruniai tinggi dan bentuk badan yang proporsional, yakni sekitar 1,94 m membuat Harry Maguire kecil bercita-cita menjadi pemain bola. Kemampuannya menguasai bola dan didukung oleh tubuh yang kokoh, menjadikannya didapuk sebagai bek tengah.

15. Pernah jadi Supporter Euro 2016

Pepatah yang mengatakan bahwa “kesuksesan berasal dari kerja keras”, memang benar adanya. Hal ini dibuktikan sendiri oleh Maguire yang pada tahun 2016 hanya mampu melihat Timnas Inggris dari atas tribun. Sementara itu, di tahun 2018, dia akhirnya bertransformasi menjadi bagian grup sepak bola kebanggaan negeri Raja Charles.

Itulah deretan fakta menarik Harry Maguire, mulai dari kisah asmaranya sampai alasannya menjadi pemain sepak bola. Apakah Anda salah satu fansnya?

