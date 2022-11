Berita Liga 1: Target Persis Solo dalam Pemusatan Latihan di Malaysia

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Persis Solo Rasiman mengevaluasi penampilan para pemainnya seusai hasil uji tanding melawan Johor Darul Takzim Football Club (JDTFC) dalam lanjutan agenda pemusatan latihan di Malaysia. Laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Sultan Ibrahim, Johor, Sabtu, 12 November, Persis menahan imbang 1-1 klub asal Negeri Jiran itu.

Rasiman menyebutkan para pemain Laskar Sambernyawa telah menunjukkan perjuangan penuh di lapangan sehingga menahan imbang lawan di kandangnya. Menurut dia, hasil itu merupakan hasil latihan rutin yang tetap dilakukan para pemain Persis selama dihentikannya kompetisi karena Tragedi Kanjuruhan.

"Semua pemain mengorbankan diri ketika banyak tim lain yang memutuskan untuk istirahat dari latihan, sedangkan kita mencoba tetap stay on the track," kata Rasiman dikutip dari situs klub Persis Solo.

Kepercayaan diri pemain dalam laga itu juga menjadi catatan penting Rasiman mengingat selama paruh kedua, pemain dapat mendapatkan peluang jauh lebih banyak dari Johor Darul. "Pengorbanan kami semua bisa ditunjukkan melalui pertandingan hari ini. Kita bermain di Johor, kita bermain away dan permainan bisa melakukan taktik dengan baik," kata dia.

Rasiman menambahkan bahwa, "Kepercayaan diri pemain menjadi sangat penting, mungkin juga karena faktor kita bermain di Johor dan mereka melihat situasi pertandingan. Hasilnya seri 1-1 tapi in term of playing at second half kita bisa menunjukkannya jauh lebih baik."

Rasiman juga mengapresiasi performa Riyandi dan Fernando karena menunjukkan dengan baik perannya masing-masing. "Tentunya dia (Riyandi) dapat terus berkembang dan menjadi big player dengan learning from mistakes. Lalu kita juga bisa melihat Fernando dapat selalu mencetak gol pada tiga pertandingan terakhir," kata dia.

"Orang mungkin menilai dia bukan pemain yang melewati lawan, tapi kita bisa melihat dia sebagai value asset for Persis. Secara tactical understanding dia sangat baik, melakukan pressing dengan baik sebagai penyerang," kata Rasiman.

Persis Solo memboyong 26 pemain untuk pemusatan latihan di Malaysia selama penghentian Liga 1. Selan laga persahabatan bersama klub Johor Darul Ta'zim, klub tersebut bakal menjalani pemusatan latihan pada 9-18 November 2022.

