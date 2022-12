Liga 1: Menjelang Lawan Persis, Pelatih RANS FC Mengakui Persiapan Minim

Kepala Polri telah memberikan izin kelanjutan Liga 1. Kompetisi tertinggi di Indonesia ini sempat dihentikan setelah terjadinya tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan korban usai menyaksikan pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya pada 1 Oktober lalu.

Jadwal Liga 1 Selasa 6 Desember 2022: Persebaya vs Barito Putera, Persija vs Borneo, Persis vs Rans

Jadwal Liga 1 pada Selasa, 6 Desember 2022, akan menampilkan 3 laga pekan ke-12: Persebaya vs Barito Putera, Persija vs Borneo, Persis vs Rans.

