Jadwal Liga 1 Pekan 13 Kamis 8 Desember: 3 Laga, Aksi PSM dan Bali United Live di Indosiar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 akan memasuki pekan ke-13. Pada Kamis ini, 8 Desember 2022, akan hadir tiga pertandingan, dua di antaranya disiarkan langsung Indosiar.

inilah rangkumannya:

PSS Sleman vs Madura United

Kedua tim akan berhadapan di Stadion Manahan, Solo, mulai 15.15 WIB. Siaran langsung pertandingan ini bisa disaksikan di Vidio.

PSS Sleman akan berusaha bangkit. Tiga kekalahan beruntun mereka alami sehingga posisi mereka melorot. Kini tim itu ada di urutan ke-15 klasemen dengan nilai 12, hanya unggul dua angka dari Rans Nusantara FC di zona degradasi.

Madura United juga gagal menang dalam tiga laga terakhirnya, termasuk dua kali kalah beruntun. Mereka ada di posisi kelima klasemen dengan nilai 23.

PSM Makassar vs Persita Tangerang

PSM Makassar akan menghadapi Persita Tangerang di Stadion Sultan Agung, Bantul. Kedua tim akan berduel mulai 15.15 WIB dalam laga yang disiarkan Indosiar.

PSM Makassar akan berusaha menjaga catatan apiknya. Tim berjulukan Juku Eja ini merupakan satu-satunya tim Liga 1 yang belum terkalahkan di musim ini.

Baca Juga: Kata Luis Milla Setelah Persib Bandung Kalahkan Persik Kediri 3-0

PSM kini memuncaki klasemen dengan nilai 25 dari 11 laga. Mereka hanya unggul tiga poin dari Persita yang ada di posisi keenam.

Pada pekan lalu, PSM menang 2-0 atas Persikabo. Sedangkan Persita kalah 2-3 dari Bali United.

Bali United vs Bhayangkara FC

Aksi juara bertahan Bali United vs Bhayangkara FC akan hadir di Stadion Manahan Solo, mulia 18.15 WIB. Pertandingan ini juga akan disiarkan langsung Indosiar.

Bali United akan berusaha menjaga kebangkitannya setelah mengalahkan Persita. Tim juara bertahan ini berada di posisi kedua klasemen Liga 1 dengan nilai 24, hanya tertinggal satu angka dari PSM.

Bhayangkara FC kini ada di urutan ke-14 klasemen Liga 1. Mereka baru saja bankit dengan mengalahkan PSS Sleman 3-1.

Rekap Jadwal Liga 1 Hari Ini

Kamis, 8 Desember 2022

15.15 PSS Sleman vs Madura United (Vidio)

15.15 PSM Makassar vs Persita Tangerang (Indosiar)

18.15 Bali United vs Bhayangkara FC (Indosiar).

Selanjutnya: Jadwal lengkap pekan ke-13 dan klasemen