Rekap Hasil Carabao Cup: Leicester, Newcastle, Southampton, Wolves Lolos ke Perempat Final

TEMPO.CO, Jakarta - Empat klub Premier League Inggris lolos ke babak perempat final Carabao Cup (Piala Liga Inggris) dalam pertandingan Rabu dinihari, 21 Desember 2022. Mereka adalah Leicester City, Newcastle United, Southampton, dan Wolverhampton Wanderer atau Wolves.

Leicester City lolos setelah mengalahkan Milton Keynes Dons (divisi 3) dengan skor 3-0. Dalam laga di kandang lawan itu, Stadium MK, Leicester unggul berkat gol Youri Tielemans (menit 18), Ayoze Perez (29), dan Jamie Vardy (59).

Dalam laga lain, Newcastle United melaju setelah mengalahkan klub Primer League lain, Bournemouth, dengan skor 1-0. Gol tunggal dalam pertandingan di St James' Park ini tercipta dari bunuh diri Adam Smith (67).

Sementara itu, Southampton vs menyingkirkan Lincoln City (divisi 3) dengan skor 2-1 dalam pertandingan di St Marry's Stadium. Kedua gol Southampton diborong Che Adam (25 dan 74), sedangkan gol Lincoln rercipta dari bunuh diri Gavin Bazunu (2).

Dalam partai lain, Wolves mampu menyingkirkan klub Elkan Baggott yang berlaga di divisi empat, Gillingham FC, dengan skor 2-0. Bagott tampil penuh saat melawan klub Premier League Molineux Stadium ini. Ia harus melihat timnya kebobolan oleh gol penalti Raul Jimenez (77) dan Rayan Ait Nouri (90+1).

Malam ini masih akan berlangsung tiga laga babak 16 besar, termasuk Manchester United vs Burnley. Sedangkan partai besar Manchester City vs Liverpool baru akan hadir Jumat dinihari.

Hasil dan Jadwal Carabao Cup

(babak 16 besar, live Mola TV)

Rabu dinihari, 21 Desember 2022

Milton Keynes Dons vs Leicester City 0-3

Newcastle United vs Bournemouth 1-0

Southampton vs Lincoln 2-1

Wolves vs Gillingham FC 2-0.

Kamis dinihari, 22 Desember 2022

02:45 Blackburn vs Nottingham

02:45 Charlton vs Brighton

03:00 Manchester United vs Burnley.

Jumat dinihari, 12 Desember 2022

03:00 Manchester City vs Liverpool.

Liverpool adalah juara bertahan di ajang Piala Liga Inggris ini, yang tengah memasuki edisi ke-63.Pemenang kompetisi ini akan lolos ke babak play-off Liga Konferensi 2023-24.

