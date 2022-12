Jadwal Liga 1 Pekan Ke-17 Kamis 22 Desember: PSIS Semarang vs Bali United, Live di Indosiar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 akan memasuki pekan ke-17. Pada Kamis hari ini, 22 Desember 2022, akan hadir satu pertandingan, yakni PSIS Semarang vs Bali United.

Kedua tim akan berhadapan di Stadion Manahan, Solo, mulai 18.30. Aksi mereka akan bisa disaksikan secara langsung dalam tayangan Indosiar.

Target kebangkitan akan digelorakan kedua tim dalam laga ini. Mereka sama-sama baru kalah. PSIS Semaran baru dikalahkan PSM Makassar 0-2. Hasil itu mengakhiri rentetan dua kemenangan beruntun. Kini mereka menempati posisi ke-10 klasemen dengan nilai 20 dari 15 laga.

Bali United juga sedang mengalami kemunduran serius. Mereka terus kalah dalam dua laga terakhirnya, termasuk 1-2 dari PSS Sleman pada pekan lalu. Kini, tim juara bertahan itu menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 30, tertuinggal dua angka dari Madura United yang ada di puncak.

Dalam lima pertemuan sebelumnya, Bali United menang tiga kali dan PSIS Semarang menang sekali. Satu laga lain berahir seri.

Selain laga PSIS Semarang vs Bali United, jadwal Liga 1 pekan ke-17 juga akan menampilkan laga Madura United vs RANS Nusantara, Borneo FC vs PSM Makassar, PSS Sleman vs Persija Jakarta, dan Persikabo 1973 vs Persib Bandung.

Jadwal Liga 1 Pekan Ke-17

Kamis, 22 Desember 2022

18:30 PSIS Semarang vs Bali United (Indosiar)

Jumat, 23 Desember 2022

15:00 Madura United vs RANS Nusantara (Vidio)

15:00 PSS Sleman vs Persija Jakarta (Vidio)ndosiar)

18:00 Bhayangkara FC vs Arema FC (Vidio)

20:15 Borneo FC vs PSM Makassar (Indosiar).

Sabtu, 24 Desember 2022

15:00 Dewa United vs Persebaya Surabaya (Indosiar)

15:00 Persita vs Barito Putera (Vidio)

18:00 Persikabo 1973 vs Persib Bandung (Indosiar)

20:15 Persik Kediri vs Persis Solo (Vidio).

Klasemen Liga 1



