Manchester United vs Burnley 2-0 di Carabao Cup, Erik ten Hag Sebut Gol Christian Eriksen Sangat Hebat

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United melaju ke babak perempat final Carabao Cup (Piala Liga Inggris) setelah menyingkirkan Burnley dengan kemenangan 2-0 di Old Trafford, Kamis dinihari WIB, 22 Desember 2022.

Christian Eriksen membuka keunggulan United pada menit ke-27. Gelandang asal Denmark ini mencetak gol setelah memanfaatkan umpan jauh yang dikirim Aaron Wan-Bissaka.

Marcus Rashford mengganakan keunggulan pada menit ke-57. Penyerang Inggris ini menjebol gawang Burnley setelah mendapat assist dari Scott McTominay.

Pelatih Erik ten Hag mengatakan dia senang dengan kemenangan atas Burnley ini, meski tetap ada sejumlah catatan yang harus diperbaiki. Di laga itu, United tidak diperkuay lima pemain inti karena masih absen usai tampil di Piala Dunia 2022.

Karena itu, Ten Hag melakukan rotasi untuk pertandingan Piala Liga Inggris ini. Salah satunya, dia menempatkan Casemiro di posisi bek tengah berduet dengan Victor Lindelof. Keduanya diapit Wan Bisaka dan Tyrell Malacia.

Di lini tengah, Eriksen dan McTominay menjadi andalan. Sementara, ujing tombak serangan dipercayakan kepada Anthony Martial didukung Rashford, Bruno Fernandes, dan Alejandro Garnacho di belakangnya.

Pemain Manchester United Christian Eriksen bersiap melakukan kick off setelah Birgthon and Hove Albion mencetak gol dalam pertandingan Liga Inggris di Old Trafford, Manchester, 8 Agustus 2022. REUTERS/Toby Melville

"Kami melawan tim yang bagus. Saya pikir mereka bagus dalam menguasai bola. Sulit untuk menekan (mereka) tetapi saya pikir kami melakukannya," kata Ten Hag saat wawancara usai laga.

Pelatih Belanda itu menilai gol Eriksen adalah gol yang sangat hebat. "Itu adalah gol tim yang bagus, senang melihat bagaimana kami menyelesaikan pergerakan dari Bruno dan kemudian, Aaron Wan-Bissaka di sisi jauh, dan Eriksesn untuk golnya. Ya (itu) gol yang sangat hebat," tuturnya.

Mengenai penampilan Marcus, Ten Hag menilai pergerakannya ke belakang garis pertahanan lawan menjadi ancaman bagi Burnley. Meski posisinya sulit untuk mendapatkan bola, tetapi dengan kemampuan passing dari rekannya, seperti Eriksen, Casemiro, dan Bruno, United memiliki pemain yang bisa membawa bola kepadanya.

Mantan pelatih Ajax itu juga menyoroti penampilan Casemiro. Ia mengaku senang dengan penampilan yang ditunjukkan gelandang bertahan Brasil itu.

"Itu yang dapat diharapkan: sangat berpengalaman, sangat tenang. Dia memimpin dan memiliki kombinasi yang bagus dengan Victor Lindelof. Jadi saya senang dengan penampilnnya."

Ekspresi bek Manchester United Aaron Wan-Bissaka, saat melawan Sevilla dalam pertandingan semifinal Liga Eropa di stadion RheinEnergie di Cologne, 17 Agustus 2020. Ina Fassbender/Pool via REUTERS

Catatan penting yang juga disampaikan Ten Hag setelah pertandingan Manchester United vs Burnley adalah kembalinya Wan-Bissaka ke skuadnya setelah absen 14 pertandingan pertama Liga Inggris. "Dia memiliki persiapan yang baik untuk paruh kedua musim sehingga dia siap untuk bermain dan dia melakukannya dengan cukup baik hari ini."

Setelah pertandingan melawan Burnley, Manchester United akan langsung bersiap untuk laga pertama Liga Inggris setelah jeda Piala Dunia 2022, menjamu Nottingham Forest di Old Trafford pada Rabu dinihari WIB, 28 Desember 2022.

Manchester United yang kini menempati peringkat kelima klasemen Liga Inggris dengan 26 poin dari 14 pertandingan, membutuhkan kemenangan dari laga kandang menghadapi Forest untuk bisa bersaing di papan atas.

