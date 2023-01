Jadwal Bola Selasa 24 Januari 2023: Liga 1, Piala FA, Carabao Cup, Liga Italia, Liga Jerman

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Selasa malam hingga Rabu dinihari, 25 Januari 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Piala FA, Carabao Cup, Liga Italia, dan Liga Jerman.

Inilah jadwal selengkapnya:

Liga 1

Jadwal Liga 1 sudah memasuki pekan ke-20. Hari ini ada satu laga yang akan berlangsung yang disiarkan langsung oleh Indosiar.

Persik masih terpuruk di dasar klasemen dengan nilai 13 dari 18 laga. Sedangkan lawannya, Madura United, ada di posisi kedua klasemen Liga 1 dengan 36 poin dari 19 laga.

Inilah jadwalnya:

16:30 Persik Kediri vs Madura United (Indosiar)

Carabao Cup

Kompetisi Piala Liga Inggris (Carabao Cup) akan menghadirkan satu laga semifinal. Sotuhampton akan menjamu Newcastle United.

Laga semifinal akan berlangsung dua leg. Satu pertandingan semifinal lainnya adalah Manchester United vs Nottingham Forest, yang akan berlangsung besok malam.

Jadwal

03.00 Southampton vs Newcastle United.

Piala FA

Piala FA akan menampilkan satu laga ulangan babak ketiga. Accrington Stanley (divisi 3) akan menghadapi Boreham Wood (divisi 5).

Kedua tim bermain 1-1 pada pertemuan sebelumnya. Pemenang dari laga ini sudah dinantikan Leeds United di babak 32 besar.

Jadwal

02.45 Accrington Stanley vs Boreham Wood.

Liga Jerman

Kompetisi Liga Jerman memasuki pekan ke-17. Malam ini ada empat laga yang akan berlangsung, termasuk melibatkan Bayern Munchen.

Inilah jadwalnya (live Mola TV):

00:30 Schalke vs RB Leipzig

02:30 Bayern Munchen vs Koln

02:30 Hertha Berlin vs Wolfsburg

02:30 Hoffenheim vs VfB Stuttgart.

Liga Italia

Jadwal Liga Italia akan menampilkan rangkaian laga pekan ke-19. Malam ini akan hadir satu pertandingan, yang disiarkan Bein Sport. ini jadwalnya:

02.45 Lazio vs AC Milan.

