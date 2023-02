Jadwal Bola Rabu Malam 1 Februari 2023: Manchester United, Barcelona, PSG, AS Roma

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu malam malam hingga Kamis dinihari, 2 Februari 2023, akan menampilkan pertandingan Carabao Cup, Liga Spanyol, Coppa Italia, DFB Pokal, dan Liga Prancis.

Inilah jadwal selengkapnya:

Carabao Cup

Kompetisi Carabao Cup atau Piala Liga Inggris akan menghadirkan satu laga semifinal. Manchester United akan mejamu Nottingham Forst untuk menjalani laga kedua.

Pada pertemuan sebelumnya, MU sudah menang 3-0. Mereka sangat diunggulkan untuk lolos ke final dan bertemu dengan Newcastle United.

Jadwal

03.00 Manchester United vs Nottingham Forest (Bein Sport).

Liga Spanyol

Jadwal Liga Spanyol akan satu laga tunda pekan ke-17. Barcelona akan berlaga di kandang Real Betis.

Barcelona saat ini menempati puncak klasemen dengan nilai 47, unggul lima angka dari Real Madrid. Real Betis di posisi keenam dengan nilai 31.

Jadwal

03.00 Real Betis vs Barcelona (Bein Sport).

Coppa Italia

Babak pertempat final malam ini akan menampilkan dua laga. Inilah jadwal lengkapnya:

00.00 Fiorentina vs Torino (TVRI)

03.00 AS Roma vs Cremonese (TVRI).

DFB Pokal

Piala Jerman atau DFB Pokal akan menampilkan dua laga babak 16 besar. Inilah jadwalnya:

00.00 Leipzig vs Hoffenheim (Bein sport)

02.45 Mainz vs Bayern Munchen (Bein Sport).

Liga Prancis

Jadwal Liga Prancis akan menampilkan 10 laga pekan ke-21. PSG akan berlaga di kandang Montpellier. PSG saat ini masih memuncaki klasemen dengan nilai 48, unggul tiga angka dari Lens. Montpellier ada di posisi ke-14 dengan nilai 20.

Jadwal:

01:00 Angers vs AC Ajaccio

01:00 Lille vs Clermont

01:00 Nantes vs Marseille

01:00 Reims vs Lorient

01:00 Toulouse vs Troyes

03:00 Lens vs Nice

03:00 Lyon vs Brest

03:00 Monaco vs Auxerre

03:00 Montpellier vs PSG

03:00 Rennes vs Strasbourg.

