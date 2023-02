Jadwal Bola Sabtu 4 Februari 2023: Liga 1, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, Liga Prancis

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari, 5 Februari 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Inilah jadwal selengkapnya:

Liga 1

Kompetisi Liga 1 mulai memasuki pekan ke-22. Hari ini akan hadir dua pertandingan yang akan berlangsung, salah satunya disiarkan Indosiar.

Inilah jadwalnya:

Sabtu, 4 Februari 2023

15:30 Arema FC vs PSM Makassar (Indosiar)

16:00 Persik Kediri vs PSIS Semarang (Vidio).

Liga Inggris

Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ke-22. Malam ini ada aksi Arsenal, Manchester United, Liverpool, dan Newcastle United dalam laga berbeda.

Inilah Jadwalnya (live Vidio):

19:30 Everton vs Arsenal

22:00 Manchester United vs Crystal Palace

22:00 Aston Villa vs Leicester City (Moji)

22:00 Brentford vs Southampton

22:00 Brighton vs Bournemouth

22:00 Wolverhampton vs Liverpool (SCTV)

00:30 Newcastle vs West Ham (SCTV).

Liga Spanyol

Jadwal Liga Spanyol sudah memasuki pekan ke-20. Malam ini antara lain akan ada laga Atletico Madrid melawan Getafe. Real Madrid dan Barcelona baru akan bermain Minggu malam.

Jadwal (Bein Sport)

20:00 Espanyol vs Osasuna

22:15 Elche vs Villarreal

00:30 Atletico Madrid vs Getafe

03:00 Real Betis vs Celta Vigo.

Liga Italia

Liga Italia akan menampilkan rangkaian jadwal pekan ke-21. Malam ini antara lain akan hadir laga AS Roma vs Empoli.

Jadwal (Bein Sport)

21:00 Cremonese vs Lecce

00:00 AS Roma vs Empoli

02:45 Sassuolo vs Atalanta.

Liga Jerman

Liga Jerman akan memasuki pekan ke-19. Malam ini atara lain akan hadir aksi Borussia Dortmund, yang melawan Freiburg.

Simak Jadwalnya (Mola TV)

21:30 Bochum vs Hoffenheim

21:30 Dortmund vs Freiburg

21:30 Eintracht Frankfurt vs Hertha Berlin

21:30 Koln vs RB Leipzig

21:30 Union Berlin vs Mainz

00:30 M'Gladbach vs Schalke.

Liga Prancis

Jadwal Liga Prancis akan hadir malam ini. PSG akan menjalani laga pekan ke-22 dengan menjamu Toulouse.

Jadwal

23:00 PSG vs Toulouse

01:00 Troyes vs Lyon

03:00 Rennes vs Lille.

