Jadwal Liga 1 Rabu 8 Februari 2023: Dewa United vs Borneo FC, RANS Nusantara vs Arema FC

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pada Rabu, 8 Februari 2023, akan menampilkan pertandinga pekan ke-23. Ada dua laga yang akan berlangsung hari ini dan satu laga lainnya harus ditunda.

Pertandingan yang harus ditunda adalah PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya. PSIS selaku tuan rumah gagal mendapatkan izin kepolisian untuk pertandingan di Stadion Jatidiri, Semarang.

Laga PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya meripakan jadwal kedua yang tertunda pada pekan ini. Sehari sebelumnya, laga Persita Tangerang vs Persija Jakarta batal digelar karena masalah perizinan.

Dua pertandingan yang akan tetap berlangsung pada hari ini adalah Dewa United vs Borneo FC dan RANS Nusantara vs Arema FC . Keduanya akan berlangsung mulai 15.00 WIB, dengan laga yang disebut terakhir akan disiarkan oleh Indosiar.

Dalam klasemen sementara Liga 1, Dewa United saat ini berada di posisi ke-15 klasemen. Mereka menegemas nilai 23 dari 22 laga. Lawnnya, Borneo FC, ada di urutan kelima dengan nilai 36.

Sementara itu, RANS Nusantara FC masih terpuruk di zona degradasi, urutan ke-17. Mereka mengemas nilai 17 dari 22 laga, tertinggal sembilan angka dari Arema FC di posisi ke-12.

Liga 1 Pekan Ke-23

Senin, 6 Februari 2023

Madura United vs Persis Solo 2-3.

Selasa, 7 Februari 2023

Persita vs Persija Jakarta (ditunda)

Bhayangkara FC vs Persikabo 3-2.

Rabu, 8 Februari 2023

15:00 PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya (ditunda)

15:00 Dewa United vs Borneo FC (Vidio)

15:00 RANS Nusantara vs Arema FC (Indosiar)

Kamis, 9 Februari 2023

15:00 PSM Makassar vs Barito Putera (Indosiar)

15:00 PSS Sleman Persik Kediri (Indosiar)

Jumat, 10 Februari

17:00 Bali United vs Persib Bandung (Indosiar).

Klasemen Liga 1



