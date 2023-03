Jadwal Liga 1 Jumat 31 Maret 2023: Persib Bandung Main, PSM Makassar Akan Juara Bila Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pada Jumat, 31 Maret 2023, akan menghadirkan tiga pertandingan. Dua di antaranya akan menentukan gelar juara.

Inilah jadwalnya:

20:30 Persija Jakarta vs Persib Bandung (Indosiar, Vidio)

20:30 Madura United vs PSM Makassar (Vidio)

20:30 Persikabo 1973 vs PS Barito Putera (Vidio).

Rangkaian laga ini bisa menjadi klimkas perebutan gelar. PSM Makassar saat ini sudah di ambang juara dan hanya punya satu rival tersisa yang hanya berpeluang kecil juara, yakni Persib Bandung.

PSM Makassar akan bisa merayakan gelar juara bila mampu menang dalam laga ini. Begini penjelasannya:

PSM Makassar:

Posisi saat ini: 69 poin dari 31 laga

Jadwal tersisa: 3 laga

Poin maksimal yang bisa diraih: 78.

Persib Bandung:

Posisi saat ini: 59 poin dari 30 laga

Jadwal tersisa: 4 laga

Poin maksimal yang bisa diraih: 71.

Skenario:

• Bila menang, PSM Makassar akan menjadi juara, apapun hasil yang diraih Persib. Mereka akan mengumpulkan nilai 72, tak mungkin lagi dikejar oleh Persib dalam tiga pertandingan sisanya.

• Bila PSM seri dan Persib seri, PSM akan juara. Bila PSM kalah dan Persib kalah, PSM juga akan juara.

• Bila PSM seri atau kalah dan Persib menang, persaingan perebutan gelar juara masih akan berlanjut ke pekan berikutnya.

Sejak berubah format pada 2008-2009, Liga 1 sudah menghadirkan 10 juara. Persipura Jayapura, yang kini bermain di Liga 2, menjadi yang paling sering jadi kampiun, yakni 3 kali. Bali United berada di urutan kedua dengan 2 gelar. PSM Makassar belum peranh juara dan baru sekali menjadi runner-up, pada 2028.