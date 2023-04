Rekap Hasil Bola Senin Dinihari 10 Apri 2023l: Liga 1, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Jerman, Liga Prancis

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Minggu malam hingga Senin dinihari, 9-10 April 2023, menampilkan rangkaian pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Simak jadwal bola selengkapnya:

Liga 1

X

Liga 1 menampilkan dua laga pekan ke-33. Persita Tangerang mengalahkan Persib Bandung, sedangkan Rans Nusantara FC kembali kalah.

Simak hasilnya:

Persita Tangerang vs Persib Bandung 4-0

Borneo FC vs Rans Nusantara FC 4-2.

Persita menghancurkan Persib melalui gol Irsyad Maulana (2 gol), Ramiro Fergonzi, dan Ezequiel Vidal. Mereka kini menempati posisi kedelapan klasemen dengan nilai 47. Persib di urutan kedua dengan nilai 62, bisa tersalip Persija Jakarta yang terpaut dua poin di bawahnya.

Borneo FC meraih gol lewat Matheus Pato (2 gol), serta Adam Alis dan Stefano Lilipaly. Gol Rans Nusantara dicetak Makan Konate dan Moch Kevy Syahertian. Borneo tetap di posisi keempat dengan nilai 57. Sedangkan Rans Nusantara sudah dipastikan finis di posisi terbawah klasemen.

Liga Inggris

Komeptisi Liga Inggris menghadirkan laga pekan ke-30. Inilah hasilnya:

Leeds United vs Crystal Palace 1-5

Liverpool vs Arsenal 2-2.

Crystal Palace membalikkan keadaan untuk menghajar Leeds United dengan skor 5-1 di Stadion Elland Road, Leeds. Sempat unggul lebih dahulu melalui gol Patrick Bamford, Leeds kemudian kebobolan oleh gol Marc Guehi, Jordan Ayew (2), Eberechi Eze, dan Odsonne Edouard.

Kemenangan ini mengantarkan Crystal Palace naik ke posisi 12 klasemen sementara Liga Inggris dengan raihan 33 poin dari 30 laga. Sedangkan Leeds United tertahan di peringkat 16 dengan torehan 29 poin.

Dalam laga lain, Liverpool bermain 2-2 saat menjamu Arsenal di Stadion Anfield. Arsenal sempat unggul lebih dulu melalui Gabriel Martinelli dan Gabriel Jesus, The Reds menyamakan kedudukan lewat Mohamed Salah dan Roberto Firmino.

Hasil imbang ini membuat Liverpool tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara Liga Inggris dengan raihan 44 poin dari 29 laga. Sedangkan Arsenal masih kokoh di peringkat pertama dengan torehan 73 poin dari 30 pertandingan.

Liga Spanyol

Kompetisi Liga Spanyol menghadirkan pertandingan pekan ke-28. Empat pertandingan berlangsung pada Minggu malam, yakni:

Real Valladolid vs Real Mallorca 3-3

Real Betis vs Cadiz 0-2

Almeria vs Valencia 2-1

Rayo Vallecano vs Atletico Madrid 1-2.

Liga Jerman

Jadwal Liga Jerman memasuki pekan ke-27. Inilah hasil semalam:

Gladbach vs Wolfsburg 2-0

Bochum vs VfB Stuttgart 2-3

Hoffenheim vs Schalke 2-0.

Liga Prancis

Rangkaian Liga Prancis pekan ke-30 hadir sepanjang malam tadi. Simak hasilnya:

Lyon vs Rennes 3-1

AC Ajaccio vs Auxerre 0-3

Montpellier vs Toulouse 1-2

Reims vs Brest 1-1

Troyes vs Clermont 0-2

Nantes vs Monaco 2-2

Lorient vs Marseille 0-0.

